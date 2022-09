Osmar Santos aparece no Jornal Nacional 28 anos após acidente que o tirou das narrações

Narrador era conhecido por seus bordões marcantes como “Parou por quê, por que parou?”, “Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha” e “Vai mais, garotinho”

Lenda do rádio e principal narrador da Globo na Copa de 1986, Osmar Santos, de 72 anos, apareceu “de surpresa” em uma reportagem do Jornal Nacional de ontem (27). O locutor, que encerrou a carreira em 1994 após um grave acidente de carro, deu entrevista sobre sua participação no movimento “Diretas Já”, nos anos 1980.

O jornalista apareceu feliz ao ver suas imagens do passado. Osmar era conhecido por seus bordões marcantes como “Parou por quê, por que parou?”, “Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha” e “Vai mais, garotinho”.

Ele também marcou a carreira de Edmundo, dando ao jogador o apelido de “Animal”, e virou nome do Troféu Osmar Santos, concedido pelo LANCE! à equipe que termina o primeiro turno do Brasileirão em primeiro lugar.

A participação de Osmar comoveu a web e gerou comentários, inclusive sobre a reação da repórter Graziela Azevedo que chorou ao ver a felicidade do jornalista.

Acidente encerrou a carreira de Osmar

Osmar foi vítima de um acidente de carro no dia 22 de dezembro de 1994 em uma viagem entre Marília e Birigui, no interior de São Paulo. Ele foi atingido por um caminhão que era dirigido por um motorista bêbado.

Osmar teve sequelas cerebrais conhecida como afasia de Broca, que afeta a fala, impedindo o trabalho de locutor. Osmar se recuperou do acidente, apesar dos problemas de locomoção. Além de Globo, o locutor narrou a Copa de 1990 pela TV Manchete e trabalhou também na Record e na Rádio Jovem Pan.

Com informações do Terra