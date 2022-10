Oscar Schmidt esclarece declaração sobre tratamento de câncer: ‘Venci essa batalha’

Ex-jogador de basquete foi diagnosticado em 2011 com um tumor cerebral

Considerado um dos maiores nomes da história do basquete, Oscar Schmidt deu novos esclarecimentos sobre o seu tratamento contra um câncer no cérebro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais de sua assessoria, o brasileiro, que luta contra a doença desde 2011, disse que interrompeu as sessões de quimioterapia após uma orientação de seu médico, que viu evolução no quadro.

“O meu médico, o Dr. Olavo Ferreira, ao ver meus últimos exames, falou: ‘Oscar, você está bem. Vamos parar com a quimioterapia'”, iniciou o “Mão Santa”

Na sexta-feira (14), em entrevista ao programa “Sensacional”, da RedeTV!, ele havia revelado que “perdeu o medo da morte” ao falar sobre a interrupção do tratamento.

“Essa declaração que eu dei virou uma confusão danada. Eu não estou desistindo do tratamento, eu recebi alta do meu médico. Eu não estou parando nada, estou seguindo o conselho do Dr. Olavo, que acha que estou curado. E estou mesmo”, prosseguiu Oscar.

Por fim, ele avisou ter “vencido” a batalha contra a doença. “Finalmente, agradeço a todos os meus amigos e fãs. Eu venci essa batalha, podem ter certeza disso”, concluiu o ex-atleta, hoje com 64 anos.

A partir de agora, Oscar fará acompanhamento de rotina com o Dr. Feher, uma vez que sua situação pode ser considerada como “em remissão”. A assessoria do ex-jogador ainda afirmou que “não há qualquer sinal da doença em seu organismo”.

Com informações do Uol