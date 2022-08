Orsine Junior debate sobre turismo com agentes de viagens e moradores da Cidade Nova

A pauta turismo tem ganhado força no período eleitoral e no que depender do candidato a deputado federal, Orsine Junior (PSD), o assunto vai se propagar no Amazonas. O candidato marcou presença em duas reuniões para discutir o tema e o potencial do setor em Manaus e em todos os municípios do interior do Estado.

“Cada cidade tem suas características e potenciais que precisam ser explorados. O mesmo acontece com vários bairros de Manaus que oferecem atrativos que podem, e devem, ser explorados de forma sustentável para atrair visitantes”, argumenta o empresário com larga experiência no setor.

A agenda iniciou com um encontro com representantes do trade turístico, organizado pela Associação Brasileira de Agência de Viagens do Amazonas (ABAV-AM). Orsine Junior reforçou o compromisso com o setor, a importância das agências de viagens para atrair turistas e o papel das empresas na geração de emprego. Ele também pontuou os recursos provenientes do Fundo de Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), indispensáveis para o fortalecimento do trade.

Na sequência, o debate sobre turismo aconteceu com moradores do Conjunto Boas Novas, na Cidade Nova. Na reunião, ele falou das possibilidades de emprego geradas pelo setor, esclareceu dúvidas sobre o turismo e destacou que o turismo vai muito além de viagens.

“É fundamental levar informação a todos sobre o potencial do turismo para o desenvolvimento econômico do Amazonas e em como o setor pode impulsionar a geração de emprego. Precisamos destacar que turismo não é apenas viagem, mas, envolve toda uma cadeia econômica que garante renda para diversas categorias, geração de emprego e fortalecimento de empresas, como é o caso das agências de viagens. Turismo dá dignidade a todos”, concluiu.

Com informações da assessoria