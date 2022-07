Orsine Junior confirma pré-candidatura a federal e quer apoio ao turismo no Amazonas

Nesse final de semana, o turismo foi o assunto em sete municípios amazonenses. O pré-candidato a deputado federal, Orsine Junior, foi quem falou do potencial e as oportunidades geradas pelo setor, responsável por mais de 270 milhões de empregos no mundo.

Na sexta-feira (22), Barreirinha, Nhamundá e Parintins foram os primeiros municípios visitados pelo pré-candidato. Já no sábado (23), estiveram no radar as cidades Boa Vista dos Ramos e Itacoatiara. A agenda de viagens do final de semana foi encerrada, neste domingo (24), em Silves.

“Além de ouvir as demandas da população, é nossa obrigação levar e esclarecer informações sobre as possibilidades que o turismo pode oferecer ao nosso Amazonas, que tem potencial inestimável. Esse o objetivo das nossas viagens por todo o Estado, além de lutar pelo turismo como matriz econômica”, pontuou Orsine Junior.

O pré-candidato também reforçou que com a atenção necessária, o turismo pode impulsionar a geração de emprego, renda, desenvolvimento e melhoria se vida a todos que vivem aqui. “Todos esses municípios têm algum potencial turístico, dentre os quais estão o turismo de eventos, turismo de aventura, ecoturismo, turismo de aventura, turismo de sol e praia, entre tantas outras modalidades. O turismo é uma realidade e precisa apenas ter a merecida atenção como forte atividade econômica” concluiu.

