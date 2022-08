Orsine Jr vai denunciar crime ambiental na Vila de Paricatuba junto ao Ministério Público

O empresário e candidato a deputado federal, Orsine Junior (PSD), vai cobrar explicações da Prefeitura de Iranduba sobre a instalação de um “café” nas proximidades das Ruínas do Paricatuba, patrimônio histórico do Amazonas localizado em área de proteção ambiental. Além de um posicionamento, ele também vai ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) formalizar uma denúncia relacionada ao empreendimento.

No último final de semana, o candidato esteve na Vila do Paricatuba, onde constatou a prática de crime ambiental, próximo à Caldeira das Ruínas. “Uma tenda estava armada e uma árvore, uma azeitoneira, foi cortada com motosserra. Isso não poderia ocorrer, já que ali é uma área de preservação ambiental”, constatou.

Orsine Junior informou ter conversado com o responsável pelo empreendimento, que afirmou ter tido o aval do prefeito de Iranduba, José Augusto Ferraz, para levar o projeto adiante. “Durante a conversa, solicitamos a comprovação da autorização da Prefeitura, mas o mesmo informou que o “sinal verde” ocorreu de forma verbal”, relatou.

O candidato disse acreditar que o prefeito José Augusto Ferraz e a própria Prefeitura de Iranduba não licenciariam uma área protegida por lei como patrimônio histórico do Amazonas, ainda mais de forma verbal. “Por este motivo, vou procurar os devidos esclarecimentos e alertar o MPE-AM e a Polícia Ambiental sobre a situação”, finalizou.

