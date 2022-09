Orquestra Jukebox apresenta trilhas de filmes em programação no Amazonas Shopping

A programação do Geek Experience 2022 no Amazonas Shopping continua até segunda-feira (5), com diversas atividades. Este ano, o evento tem como diferencial a inspiração nos anos 80, com jogos, filmes e quadrinhos que fizeram sucesso na época. Hoje (3) e domingo (4) a Orquestra Geek Jukebox apresenta trilhas de filmes como Star Wars, Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe e Harry Potter. O evento é aberto ao público e acontece na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central do shopping.

As apresentações da Orquestra Jukebox acontecem às 14h e às 16h, nos dois dias. A programação do Geek Experience inclui também as finais dos campeonatos de League of Legends (LOL), Valorant, Free Fire e Fifa. Mais detalhes no instagram @amazonasshopping.

Nos espaços temáticos, o público faz uma verdade imersão nos 80. Logo na entrada do evento, o público vai poder sentir-se parte das histórias em quadrinhos e vivenciar a experiência de ser uma boneca, por exemplo. Isso porque há dois espaços para fotos. Também faz parte da programação as ativações inspiradas nos jogos “pac man”, “tetris” e “quebra-cabeça”, em que os visitantes vão reviver essas brincadeiras.

Quem viveu os anos 80 vai lembrar do sucesso que foi o filme Jurassic Park, com uma cabine de imersão na história dos dinossauros. Além disso, o evento conta com espaços para o público jogar com consoles e nas máquinas de arcades.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a programação tem alcançado sucesso desde o primeiro dia, na quinta-feira (1). “Muitas famílias reunidas, com os pais mostrando para os filhos os jogos da época. Tudo muito divertido”, disse.

A programação, diz ela, foi preparada para os fãs do universo geek e pop de todas as idades e, também, para as pessoas que ainda não conhecem, mas têm curiosidade sobre o tema. “É um evento para unir gerações. Quem viveu os anos 80 vai pode revisitar o que fez sucesso no período e os mais jovens conhecem um pouco do que foi a época”, afirmou.

Com informações da assessoria