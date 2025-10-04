O Manaus Plaza Shopping realiza neste domingo (5), às 18h, o primeiro desfile de moda do centro de compras. O evento marca a chegada da 4ª edição do Origens Moda Amazônica, considerado o maior desfile de moda autoral da região, que une inclusão social, cultura e criatividade amazônica. A ação tem entrada gratuita.
A programação conta com cerca de 200 modelos locais que estarão nas passarelas apresentando coleções de mais de 20 marcas autorais. A programação também contará com exposições artísticas, bazar de moda circular, feira de artesanato e apresentações culturais, com entrada gratuita no Piso 2 do shopping.
“É uma grande conquista para o Plaza sediar e realizar seu primeiro desfile de moda, ainda mais com um projeto que carrega tanto impacto social e cultural. Queremos que esse seja apenas o começo de uma nova fase de eventos que valorizem a nossa cidade e nossa gente”, afirma a superintendente do Manaus Plaza Shopping, Josana Mundstock.
O projeto
O Origens Moda Amazônica é um movimento de transformação social. Com a iniciativa “Missão Moda pela Amazônia”, jovens da comunidade ribeirinha de São Pedro de Iracema receberam capacitação em corte e costura e agora terão a chance de subir à passarela na capital, mostrando o potencial criativo da juventude amazônica.
“O Origens é um projeto que não se limita a um evento anual. Ele se estende por todo o ano, oferecendo formação, assistência e valorização à moda feita na Amazônia”, reforça Lucas Melquids, diretor criativo do evento.
Serviço O quê: 4ª edição do Origens Moda Amazônica Quando: 5 de outubro de 2025 – Domingo Horário: 18h Onde: Manaus Plaza Shopping – Piso 2 Entrada: Gratuita e aberta ao público
Para saber mais acesse as redes sociais do shopping @manausplaza