Operação da PF busca bolsonaristas por atos antidemocráticos

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quinta-feira (15), uma operação contra manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que se envolveram em atos antidemocráticos – como os bloqueios em rodovias e protestos em quartéis – além de empresários que promoveram ou financiaram esses protestos.

No total, são cumpridos 100 mandados de busca e apreensão em sete estados brasileiros e no Distrito Federal (DF).

Dois delegados da Polícia Federal tem capitaneado a operação policial. Um deles cumpre 80 mandados em seis estados e no Distrito Federal. E outro cumpre 20 mandados em um único estado.

“As medidas estão sendo cumpridas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública”, informou a PF oficialmente, em nota.

Também foram expedidos mandados de prisão, de quebra de sigilo bancário e de bloqueio de contas de dezenas de empresários.

Essa é a maior operação já realizada pela Polícia Federal contra financiadores de atos antidemocráticos.

Ela ocorre no rastro do inquérito dos atos antidemocráticos, que tem como relator o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.