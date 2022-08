Omar presta contas do mandato e comemora aniversário com moradores de Novo Airão

O senador do Amazonas ouviu a população e firmou o compromisso de tirar do papel a Casa da Mulher no município

No dia do seu aniversário de 64 anos, o senador Omar Aziz (PSD-AM) celebrou junto a população de Novo Airão o compromisso para continuar seu trabalho pelo desenvolvimento da cultura, do turismo e dos serviços especializados para as mulheres do município, distante 194 quilômetros da capital amazonense. Ao lado do deputado federal Marcelo Ramos, da deputada estadual Alessandra Campêlo e do prefeito de Novo Airão, Frederico Paes, o senador prestou contas dos mais de R$ 22 milhões de suas emendas parlamentares destinadas ao município.

O dinheiro foi aplicado em diferentes obras em Novo Airão, sendo que R$ 17 milhões devem ser aportados na revitalização da orla da cidade, um empreendimento que vai trazer ainda mais estrutura para o turismo local. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) já autorizou a licitação para execução das obras, que vão beneficiar cerca de 20 mil pessoas na região.

Segundo o Senador Omar, além das obras da orla, mais de R$ 5 milhões em emendas foram destinados a projetos nas áreas da saúde, cidadania e educação. “Isso não representa nenhum favor, mas sim uma obrigação que eu tenho com o povo. E eu quero continuar ajudando Novo Airão com os recursos que posso trazer. Vamos colocar os recursos para fazer a Casa da Mulher em Novo Airão”, afirmou o senador.

Para o prefeito Frederico Paes, as emendas do senador Omar são fundamentais para que o município continue no rumo do progresso. “Novo Airão está em primeiro lugar em crescimento econômico do turismo no interior do Amazonas. Vamos cuidar do nosso município, pois essa é uma responsabilidade de cada um de nós. E nós temos que ter a consciência de eleger pessoas que olham pelo povo do interior, parlamentares que possam trazer recursos para desenvolver o município”, destacou o prefeito.

Na avaliação da dona de casa nova-airãoense Sueli Góes, 47 anos, as benfeitorias realizadas na cidade só devem beneficiar o povo. “Esperamos essa nova orla por muito tempo e tenho certeza que vai trazer mais oportunidades e vai fazer com que mais pessoas queiram conhecer a nossa cidade”, completou.

Com informações da assessoria