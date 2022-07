Omar faz série de visitas a municípios do Baixo Amazonas e conversa com apoiadores

O senador Omar Aziz encerra hoje (24) sua visita pelos municípios do Baixo Amazonas após passar por Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, finalizando em Silves e Itapiranga. O senador iniciou a série de reuniões com apoiadores e lideranças por Barreirinha, na sexta-feira (22), passando por Nhamundá e Parintins, onde teve recepção calorosa da população.

Sempre preocupado com a destinação correta dos investimentos conquistados para o interior do Amazonas, o senador Omar Aziz visitou sete municípios do Baixo Amazonas para prestar contas com a população e ver de perto o impacto dos R$ 155,2 milhões em emendas parlamentares liberados para a educação, saúde e infraestrutura na região.

Os recursos articulados por Omar desde 2016 são provenientes de emendas individuais, voluntárias e de bancada para os sete municípios visitados pela comitiva, incluindo ainda as cidades de Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Silves e Itapiranga. Todos os municípios precisaram passar pelo processo de estabelecer convênios e elaborar os projetos para a aplicação dos repasses em obras de hospitais, escolas, quadras poliesportivas, custeio de assistência social, entre outras despesas.

O prefeito de Barreirinha, Glênio Seixas, aproveitou para mostrar sua gratidão não só pelos recursos já destinados como também pelo compromisso assumido do senador Omar para articular investimentos para uma arena que servirá de palco para Festival Folclórico realizado anualmente no município. “Quando o senhor fala que vai direcionar emendas e discutir politicas públicas para o município e do compromisso para discutirmos sobre o nosso Touro Branco e Touro Negro só nos dá mais gás para fazer o melhor Festival Folclórico da história de Barreirinha”, comemorou Seixas.

Outro local com um Festival Folclórico que atrai visitantes de todos os cantos, Parintins recebeu Omar um evento que mobilizou diversos setores da cidade para prestar homenagem às realizações do senador. Enquanto era governador do Amazonas, a cidade conhecida pela cultura do Boi Bumbá recebeu um Bumbódromo totalmente equipado e pensado para a disputa dos bois Garantido e Caprichoso, com direito a um Liceu de Artes que oferece cursos de dança, pintura, música e outras manifestações artísticas durante todo o ano.

O desenhista parintinense Denner Souza foi um dos jovens que encontrou no Liceu de Artes de Parintins um caminho para se expressar enquanto artista e fez uma carreira com o ofício aprendido no Liceu. “Com a minha arte eu pude chegar a muitos lugares que eu não imaginava e hoje faço trabalhos na Alemanha”, destaca Denner.

Para Omar Aziz, os investimentos feitos para levar desenvolvimento ao interior do Amazonas devem sempre passar pelo apoio à cultura. “Em Parintins pude conhecer de perto histórias de três jovens e também de uma senhora que tiveram suas vidas impactadas de alguma maneira simplesmente porque tiveram uma oportunidade de aprender algo novo. É bonito ver como o Liceu aproveita e prepara pessoas de uma cidade que já carrega a arte na veia. Por isso, sempre reforço que as emendas parlamentares não são nenhum favor que nós fazemos à população, mas deveriam ser obrigação de todo político que se coloca no lugar do próximo”, ressalta o senador.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, destacou outros feitos de Omar no município, como a destinação de emendas de mais de R$ 15 milhões para asfaltar os principais bairros. “Isso é ter compromisso com o povo do Amazonas. Hoje podemos andar em (bairros como) Santa Rita, Santa Clara, Palmares, no Nazaré, na Avenida Amazonas em ruas asfaltadas com material de qualidade graças ao trabalho deste homem que é considerado o melhor senador do Brasil e do Amazonas”, afirmou Garcia.

