Omar Aziz vai participar de convenções da aliança entre PT, PV e PCdoB no fim de semana

Evento também vai oficializar a escolha de Cheila Moreira como suplente de Omar no Senado

O senador Omar Aziz (PSD-AM) confirmou presença nas convenções do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Federação Brasil da Esperança (composta por PT, PV e PCdoB), que acontecem neste sábado (30) e no domingo (31), respectivamente, em Manaus. Os encontros oficializam o palanque estadual composto para apoiar a eleição do ex-presidente Lula e apresentar os candidatos das siglas que disputarão os cargos de deputados estadual e federal nas Eleições 2022.

Os laços estreitados entre o senador Omar e o PT vão além do apoio do ex-presidente Lula à reeleição de Omar ao Senado e também refletem na escolha da suplente do parlamentar. “Minha suplente é a vereadora Cheila Moreira, de Itacoatiara, e isso faz com que tenhamos um palanque forte para o presidente Lula. Tenho uma relação histórica com todos eles (do PT e do PCdoB), até porque eu venho do movimento estudantil, da luta pela redemocratização do País”, comenta Omar.

Para a vereadora Cheila Moreira, ter o seu nome confirmado como primeira suplente de Omar Aziz no Senado valida todo um trabalho realizado na sua vida política. “Significa inserir Itacoatiara no cenário nacional, de forma que o interior do Estado do Amazonas se sinta representado. É contribuir para que números expressivos de projetos de interesse do Amazonas sejam aprovados. É lutar pela garantia das atividades da Zona Franca de Manaus, bem como pelo desenvolvimento do Amazonas como um todo”, declarou Moreira.

O presidente do PT-AM e da Federação Brasil da Esperança, o deputado estadual Sinésio Campos, destacou a importância dos membros e apoiadores do partido participarem ativamente deste momento decisivo para as próximas eleições. “Cada pré-candidato e pré-candidata tem uma missão revolucionária, posto que precisamos defender essa chapa liderada pelo presidente Lula. Temos visto que o atual governo ataca, constantemente, a Zona Franca de Manaus, os povos originários da Amazônia e a nossa floresta. Queremos avançar e, por isso, temos que continuar lutando”, reforça Campos.

A Convenção Estadual do PT Amazonas será realizada a partir das 9h de sábado e da Federação Brasil da Esperança às 9h de domingo. Ambas serão realizadas no Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na avenida Duque de Caxias, 950, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.

Com informações da assessoria