Olena Zelenska, primeira dama da Ucrânia, será capa da Vogue

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, será a capa da edição de outubro da revista Vogue. Junto com o marido, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, ela será o tema principal da revista nesse mês. As fotos foram tiradas pela fotógrafa Annie Leibovitz, que esteve em Kiev, capital da Ucrânia. O anúncio foi feito por Annie no Twitter, na segunda-feira (26), e dividiu internautas.

Por um lado, a decisão de o casal de dar entrevistas e fazer uma sessão fotográfica em um país em guerra deixou muitos em choque. Há uma foto em que a primeira-dama posa frente aos restos mortais de um avião destruído, com o cabelo ao vento e o olhar distante. Por outro, há quem elogie e enxergue beleza no ensaio. Para a ativista ucraniana Val Voshchevska, por exemplo, a capa da edição de outubro da Vogue é “icônica”, como escreveu em seu perfil no Instagram.

Além de Annie Leibovitz, a equipe de reportagem da Vogue americana também esteve em Kiev, onde entrevistou Olena e Zelensky, separadamente. A primeira-dama confessou que os últimos meses foram os “mais horríveis de sua vida”, “assim como de todos os ucranianos”, e afirmou que o que a inspira são seus compatriotas: “Estamos ansiosos pela vitória. Não temos dúvidas de que prevaleceremos. E é isto que nos faz continuar”.

Em ocasiões anteriores à entrevista, o presidente destacou a “personalidade forte” de Olena, ao ser questionado sobre o novo papel da esposa como o rosto da Ucrânia no exterior.

Os dois se conhecem há 26 anos, desde que cursaram juntos o Ensino Médio, mas começaram a namorar na universidade e trabalharam juntos antes de Zelensky ter abraçado a carreira política, em 2019. Olena sempre trabalhou nos “bastidores” e confessou à Vogue que gosta de estar nesse lugar. A guerra, no entanto, a obrigou a ter um desempenho mais ativo. Há uma semana, em Washington, ela discursou no Congresso dos Estados Unidos e pediu ajuda militar dos americanos para combater a Rússia.