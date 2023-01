Oficina gratuita de Slime Neon no Millennium Shopping é opção para as férias das crianças

A criançada que visitar o Millennium Shopping, entre os dias 21 e 29, a partir das 14h, poderá se divertir na Oficina de Slime Neon. Febre entre os pequenos, o slime é super conhecido pela textura gosmenta e pegajosa, ganhando cada vez mais adeptos por combinar diversos tipos, cores e brilho.

A brincadeira ajuda a estimular a imaginação e criatividade, além de contribuir para o desenvolvimento motor e cognitivo, raciocínio, visão, sensorialidade, entre outras funções.

“E, ao final da oficina, as crianças podem levar o slime que produziram para casa”, informou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

A atração é gratuita e voltada para o público de 3 a 12 anos. Serão oferecidas diariamente seis sessões: 14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40, e 17h20.

E, além da oficina, o Millennium também disponibilizou um espaço intagramável neon para as crianças realizarem as fotos com o slime pronto.

Últimos dias

A Exposição Para Todos encerra hoje (19). A mostra é aberta ao público de todas as idades, com acesso gratuito, em um espaço localizado no piso L1.

A mostra acontece em comemoração aos 6 anos de existência do projeto Diálogos Artísticos, cujas produções revelam os diversos olhares, memórias e reflexões dos professores-artistas sobre as culturas e as identidades amazônicas, assim como o desejo de democratizar a arte para todos os públicos.

