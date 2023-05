Ocas do Conhecimento reforça educação ambiental com mostra de fotos sobre biodiversidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza de hoje (9) até o dia 30/5, a exposição “Biodiversidade: A Diversidade Amazônica”, com fotografias que ilustram a beleza da região Norte. A ação é coordenada pela Coordenadoria das Ocas do Conhecimento Ambiental, em parceria com o Manauara Shopping, Vara do Meio Ambiente (Vema), Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia (Cequa), além de oito artistas locais. Os trabalhos estão no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), no piso Açaí, do shopping.

O foco principal é a variedade de espécies de quelônios da Amazônia, ressaltando a importância da educação ambiental. De acordo com o coordenador-geral do Ocas do Conhecimento, Renato Bezerra, a ideia desta exposição é proporcionar conhecimento sobre a preservação e sustentabilidade da Biodiversidade Amazônica.

“Os visitantes, as pessoas que vierem aqui ao shopping Manauara vão prestigiar um trabalho de excelência, vão conhecer um pouco da nossa diversidade amazônica, em especial nossos quelônios. O Centro de Estudos traz toda uma apresentação sobre os diversos tipos de quelônios existentes na Amazônia. E fora esse trabalho científico, tem também um trabalho artístico, apresentado por fotógrafos profissionais e amadores. Sempre tratando dessa questão da biodiversidade, ilustrada pelos nossos rios, nossa floresta, nossos animais, tudo para contemplar essa diversidade amazônica”, explicou Renato.

A exposição contém 12 fotografias de oito artistas visuais locais, são eles: Otávio Lino, Byanca Maia, Caroline Loureiro, Anderson Yamada, Cleomir Lages dos Santos, Elivan Oliveira, Larissa Rocha e Nicholas Adriano.

Para Elivan Oliveira, o momento é ímpar, porque depois de mais de um ano atuando como fotógrafo é a primeira vez que tem um trabalho em uma exposição. “Para mim é uma honra participar dessa exposição, ter um trabalho meu em uma vitrine como essa. É super gratificante esse reconhecimento para mim como artista. Esse é um momento único na minha vida”, destacou.

No primeiro dia da exposição, 13 alunos da escola municipal Ouvidor Sampaio, localizada na BR AM -010, quilômetro 41, prestigiaram a ação. A aluna Brenda Nascimento, de 9 anos, do 4º ano do ensino fundamental, estava empolgada com o que aprendeu na atividade.

“Fiquei impressionada com as espécies de quelônios que existem na Amazônia, não sabia, por exemplo, que existia uma chamada de mata-mata, fora as fotos que achei lindas e bem coloridas. Eu adorei mesmo”, salientou a aluna.

A mesma exposição também ocorre no Espaço Ecam, dentro do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), a partir de amanhã (10) até o dia 13/6.

