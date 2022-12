Obras de contenção no entorno do viaduto Josué Cláudio de Souza iniciam amanhã

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou hoje (22), uma nova visita técnica ao viaduto Josué Cláudio de Souza, localizado entre o boulevard Álvaro Maia e a avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, zona Centro-Sul.

As equipes voltaram a tranquilizar a população e os moradores do entorno, de que o viaduto Josué Cláudio de Souza não corre nenhum risco de desabamento, o que também foi confirmado por uma análise feita pela engenharia, seguindo as normas do Dnit, segundo o diretor de Engenharia da Seminf, Tabajara Júnior.

“As fundações do viaduto são do tipo profundas, são estacas com mais de 20 metros de profundidade, que dão toda a sustentação no viaduto, portanto, não há risco de desabamento iminente”, afirmou o diretor.

Tabajara Júnior disse ainda que, na parte lateral, há um processo erosivo do solo, causado devido às fortes chuvas. As obras de contenção de erosão e implantação de rede de drenagem começam amanhã (23).

“A partir de amanhã, durante 30 dias, a Seminf atua com uma equipe de 15 a 20 funcionários trabalhando para conter não só essa erosão, como também atuando na infraestrutura do beco, onde será trocada toda a rede de drenagem, aumentando a tubulação, para dar mais vazão às águas das chuvas e, assim, evitar novos processos erosivos”.

O chefe de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf, Emerson Costa, afirma que a Seminf já esteve, anteriormente, no local.

“Passamos mais de um mês aqui refazendo toda a rede de drenagem na parte inferior. Este ano, foi recomposta uma escada hidráulica para conter a força da água da chuva, instalamos um arrimo (uma proteção de barro). O que aconteceu foi que a forte chuva levou esse barro. É importante também que se diferencie o que é a estrutura do viaduto e o que é drenagem ao lado do viaduto. Hoje, nós estamos com problema na drenagem ao lado do viaduto, que será solucionado a partir desta sexta-feira”, afirmou Costa.

Com informações da Seminf