A pintura feita pelo artista Raiz Campos durante a passagem do projeto Serasa na Estrada por Manaus, em fevereiro, será exposta a partir desta segunda-feira (4) em São Paulo. A mostra “Arte na Lona – A educação financeira em arte” conta com a parceria dos Correios e reúne obras de 21 artistas de todo o país.

A exposição ficará disponível para visitação até o dia 28 de março, no Palácio dos Correios/Centro Cultural dos Correios, na Praça Pedro Lessa, 1, esquina da Av. São João com o Vale do Anhangabaú, Centro Histórico de São Paulo.

O Serasa na Estrada percorreu diversas cidades brasileiras levando serviços de consultas ao CPF e ao Serasa Score, além de negociação de dívidas para consumidores com acesso digital mais limitado. Em cada cidade, um artista local foi convidado a produzir uma obra em uma lona que ficou exposta na lateral do caminhão. Eles traduziram a sua visão de educação financeira através de cada cultura, de cada geografia, de cada povo.

Representando o Amazonas, Raiz Campos, é um dos grandes nomes do grafite na região Norte. Em seus murais, ele retrata figuras da realidade e do imaginário amazônico, sobretudo os povos indígenas originários e os animais da floresta.

