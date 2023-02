OAB-AM realiza no próximo domingo, a primeira fase do 37º Exame de Ordem Unificado

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas realiza, neste domingo (26), a primeira fase do 37º Exame de Ordem Unificado, na unidade 4 da Fametro, localizada na Avenida Djalma Batista, n° 54, bairro Chapada. Os portões serão abertos às 10h30 e fecharão às 11h30, no horário de Manaus.

Em 2023, o Exame de Ordem Unificado terá mais de 3 mil inscritos e serve como métrica para avaliar a capacitação, conhecimento e práticas do graduando para o exercício da advocacia no país. Assim, se o estudante for aprovado, ele poderá exercer a profissão no Brasil.

De acordo com o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, a prova é fundamental para testar a capacidade dos futuros profissionais da advocacia, além de ter o papel social de avaliar o desempenho das instituições de ensino.

“O Exame de Ordem é uma prova que visa garantir que os futuros profissionais tenham o conhecimento necessário para exercer a profissão. A prova também tem o trabalho de verificar se as faculdades de direito estão com o currículo atualizado, no que toca ao ensino do direito”, disse o presidente.

A Seccional atua durante a aplicação do exame por meio da Comissão de Estágio e Exame da Ordem.

“Durante o certame, a Comissão de Exame da Ordem é responsável de fiscalizar a aplicação da prova e garantir que o edital e procedimentos sejam seguidos. A importância da comissão para os novos advogados é enorme, pois é através do Exame que os bacharéis em Direito comprovam seus conhecimentos jurídicos e sua capacidade de exercer a advocacia de forma ética e responsável”, disse o presidente da comissão, Cassius Clei.

Exame de Ordem Unificado

A aprovação no Exame de Ordem Unificado é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. A prova pode ser feita por bacharéis em direito, estudantes de direito do último ano do curso de graduação ou dos dois últimos semestres.

Com informações da assessoria