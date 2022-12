OAB-AM entra no clima de Natal e promove pela primeira vez a chegada do Papai Noel

A advocacia amazonense, receberá, amanhã (17), de forma inédita, um espetáculo natalino com a “Chegada do Papai Noel”, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), por meio da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O evento acontece às 17h, no Clube da OAB, localizado na Avenida Efigênio Salles, n° 363 – Parque Dez de Novembro.

A atração gratuita é realizada com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

De acordo com o presidente da Seccional, Jean Cleuter Mendonça, o clima de natal é importante para finalizar o ano e, para a advocacia, não poderia ser diferente.

“Este evento inédito significa um sonho de uma advocacia melhor, de um natal melhor, que não pode ser apagado. Acreditamos que o Natal é um símbolo de um trabalho recompensado. Então, será um momento de esperança e confraternização para toda a advocacia amazonense e, quem sabe, se torne uma tradição dentro da nossa Seccional futuramente”, disse Jean.

Segundo a estimativa da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da OAB-AM, o evento deve receber mais de 200 crianças dependentes da advocacia do Amazonas.

“Vamos proporcionar aos filhos dos advogados da nossa seccional essa possibilidade do encontro com o Papai Noel, que é uma figura simbólica dentro do Natal. E estaremos comemorando esse período natalino, marcando o último evento da comissão”, disse a presidente da comissão, Thandra Sena.

Com informações da assessoria