O voo do Pombo garante vitória do Brasil sobre a Sérvia e imprensa mundial repercute

Com direito a golaço de Richarlison, Brasil bate a Sérvia em estreia na Copa do Mundo do Qatar

A Seleção Brasileira bateu a Sérvia por 2 a 0, hoje (24), no Lusail Stadium, e estreou com vitória na Copa do Mundo do Qatar. O triunfo contou com dois gols de Richarlison, sendo um deles o mais bonito do Mundial até aqui. O ponto negativo foi a saída de Neymar, flagrado chorando de dor no tornozelo direito no banco de reservas. O time de Tite é líder do Grupo G da competição com três pontos e dois tentos de saldo.

Imprensa internacional elogia Brasil

Econômico, o diário Olé trocou as tradicionais e até esperadas brincadeiras e optou por um tom sóbrio para descrever a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, nesta sexta-feira, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo do Qatar.

Ao contrário de outros anos, o jornal não criou polêmica no site e usou poucas palavras em seu tempo real sobre o primeiro jogo da seleção arquirrival no Mundial. Não brincou e, pelo contrário, elogiou: “Brasil vai com tudo”, “Neymar quase faz um gol olímpico”, “Brasil encurrala a Sérvia”, “Richarlison, golaço” e “Brasil sendo Brasil” foram as palavras encontradas nos 90 minutos da estreia.

Já nas redes sociais Richarlison “sobrou”, e o Olé não poupou elogios para a atuação do atacante, autor dos dois gols, o segundo, uma pintura. “Cierren todo”, “Fechem tudo”, estampou o diário, depois do voleio indefensável do camisa 9. “Richarlison + 10”, brincou, dizendo que o artilheiro do dia estava imarcável e que o golaço é “candidato ao mais bonito da Copa”.

Richarlison + 10

A capa do “Olé” argentino logo depois da partida também exaltou a atuação: “Brasil sendo Brasil”.

O Twitter oficial da Fifa resumiu com um singelo “Wow”.

Ao redor do mundo, o espanhol “Marca” falou que Richarlison “despertou” a besta, enquanto o italiano “Gazzetta dello Sport” foi além: “O Brasil já dá medo”.

Também na Espanha, o “Mundo Deportivo” elogiou a boa estreia do Brasil. Já o mexicano “Record” elogiou: “Apareceu o ‘joga bonito'”.

O “Bild”, da Alemanha, destaca também as lágrimas de Neymar, enquanto o “A Bola”, de Portugal, enfatizou a vitória brasileira na estreia.

Por Márcia Costa Rosa