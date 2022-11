‘O Que Sobra’, polêmica biografia do príncipe Harry terá lançamento mundial em janeiro

Aqueles que estão morrendo de curiosidade para ler a polêmica biografia do príncipe Harry sobre a Família Real, que será lançada em 2023, já podem adquiri-la de graça. Intitulado “O Que Sobra”, o livro chegará ao Brasil pela Companhia das Letras.

Para quem consegue entender bem inglês, uma opção é reservá-lo na pré-venda pelo Audible, o serviço de assinaturas de audiolivros da Amazon. Como promoção de Black Friday — período nos Estados Unidos conhecido por bons descontos —, é possível adquirir a obra de graça e, quando ela estiver disponível, escutar sem ter que pagar nada depois.

O livro pode render cerca de R$ 192 milhões ao Duque de Sussex. A obra tem previsão para lançamento mundial no dia 10 de janeiro.

A expectativa é que o Príncipe revele detalhes sobre a Família Real, até então desconhecidos dos súditos britânicos. E isso estaria gerando um medo na monarquia, segundo a imprensa local.

A publicação terá 512 páginas, foi co-escrita pelo romancista americano J.R. Moehringer, prometendo trazer a “honestidade crua e inflexível” da vida de Harry junto da realeza, conforme os editores.

A publicação seria lançada em dezembro, mas respeitando o luto pela Rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro, a data foi adiada.

Fontes disseram que Harry, que compareceu ao funeral junto com a esposa Meghan Markle, e seus editores, ficaram ansiosos para fazer mudanças no texto final, inserindo novos acontecimentos após a morte da Rainha.

“O próprio título demonstra mais um ataque à família depois de sua reivindicação de mais privacidade.Os advogados do Palácio, sem dúvida, estarão de prontidão no Ano Novo esperando para ver o que há no livro”, afirmou uma fonte próxima da monarquia britânica, fazendo referência ao pedido de saída de Harry e de Meghan das obrigações da realeza, em 2020.

Em entrevista ao jornal inglês Daily Mail, o especialista na realeza Richard Fitzwilliams, afirmou que o lançamento vai fazer com que a realeza tenha um “Natal tenso”. Fitzwilliams ainda afirma que o Rei Charles III e seus familiares estão todos “esperando pelo pior”.

“As consequências [do livro] serão a longo prazo e altamente destrutivas O título dá a entender que o Harry não era valorizado? Ou pelo menos que ele não se sentia no centro dos acontecimentos”, “, afirmou Fitzwillians.

A coroação de Charles III está marcada para acontecer depois do lançamento do livro, em 6 de maio.

Com informações do Uol