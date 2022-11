‘O mundo encantado do Natal’ ilumina Largo de São Sebastião com árvore de 30 metros

Expectativa do Governo do Estado é de que, em mais de 40 dias de atividades, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas prestigiem a programação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, deu início ontem (26), à programação “O mundo encantado do Natal” com a inauguração da árvore de 30 metros no Largo de São Sebastião, a maior estrutura já montada em relação às edições anteriores. Em torno de 2 mil empregos diretos na área da economia criativa estão sendo criados e as atrações devem atrair um público recorde.

O governador ressaltou o sucesso sentido já na abertura da programação. “O público de hoje superou a nossa expectativa. Esperamos que por aqui (no Largo) passem 1,2 milhão de pessoas, mas pelo público de hoje a gente imagina que vai superar esse número. A gente fez uma programação muito interessante, no Largo e no Teatro Amazonas, todos os dias. Então está tudo montado e preparado para que possamos receber as famílias, as crianças, para tirarem fotos na árvore e passearem no Largo de São Sebastião”, declarou o governador Wilson Lima.

Ao lado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, e da filha caçula, Maria Antonella, Wilson Lima acionou as luzes de toda a decoração montada no local. A programação incluiu cenografia inédita, chegada do Papai Noel e abertura dos espaços culturais com atrações gratuitas.

Serão mais de 40 dias de programação, que segue até o dia 6 de janeiro de 2023. Mas as atrações não ficarão restritas a Manaus. “Nós estamos, além da capital, indo para outros 20 municípios e outras seis comunidades, que dificilmente teriam a oportunidade de receber uma árvore ou outra estrutura que simbolize essa data tão importante que é o Natal”, acrescentou Wilson Lima. O evento tem a coordenação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Chegada do Papai Noel

A programação começou com a tão esperada chegada do Papai Noel, que ganhou as ruas do Centro de Manaus, tendo como parada final e obrigatória o Largo de São Sebastião. A árvore de Natal com 30 metros de altura conta com mais de 270 enfeites natalinos.

A cenografia e a decoração são assinadas por artistas e profissionais da região. Além do show de fogos de artifício silenciosos, pensado para gerar conforto ao público e a quem vive no entorno, a inauguração teve ainda apresentações dos corpos artísticos do Amazonas e muitas surpresas.

“Todos os anos é como se fosse um ritual, sempre vir aqui no Teatro prestigiar o Natal. E este ano está com tudo. Eles investiram muito bem, está muito lindo”, disse a fisioterapeuta Paula Lima, 24, acompanhada do marido, o contador Mateus Lima, 26, e da filha Mariá, de quatro meses. “É muito importante trazer a família para prestigiar esse evento. Está um ambiente bem agradável aqui”, completou Mateus.

Passaporte Natalino

Entre as novidades neste ano está o “Passaporte Natalino”, adquirido em uma área reservada da secretaria de Cultura, no Largo de São Sebastião, onde a criança faz foto 3×4 e imprime gratuitamente para fixar no item lúdico personalizado.

Com o passaporte em mãos, o próximo passo é a visitação às atrações: Árvore de Natal, Casa do Biscoito, Fábrica do Papai Noel, concerto natalino no Teatro Amazonas, shows no Parque Rio Negro e no Teatro da Instalação, entre outras. O passaporte recebe o carimbo, que confirma a visita, uma forma de colecionar lembranças.

Casa do Biscoito

Ocupando a Casa das Artes, lateral do Teatro Amazonas, o espaço inédito é voltado para crianças de 1 a 5 anos de idade; e reservado para atividades lúdicas e oficinas criativas. O agendamento da visita à Casa do Biscoito é on-line pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h. As visitas, em cinco sessões, têm duração de 50 minutos, para grupos de até 30 crianças.

Fábrica do Papai Noel

Sucesso no ano passado, a Fábrica do Papai Noel retorna ao Centro Cultural Palácio da Justiça, no Centro. O espaço reserva atividades lúdicas e interativas para crianças de todas as idades.

As visitas são agendadas on-line (cultura.am.gov.br) e têm duração de 30 minutos, com sessões entre 17h e 20h45, para grupos de até 25 pessoas.

Concerto natalino

Neste ano, com o tema “O Encanto de Natal”, o concerto natalino estará em cartaz no Teatro Amazonas de 11 a 23 de dezembro, aos sábados e domingos em duas sessões, às 16h e às 20h, com agendamento on-line (cultura.am.gov.br) a partir do dia 7 de dezembro.

Feira de Povos Criativos – Edição Natal

Ocupando a lateral do Teatro Amazonas, a feira contará com 16 barracas, beneficiando mais de 90 expositores. Artesanato tradicional e amazônico, gastronomia, decoração, artes visuais, moda e outros segmentos, estão entre os atrativos da feira. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.

“A nossa feira de economia criativa é uma orientação do governador Wilson Lima. É a gente gerar trabalho, emprego e renda e, certamente, faremos a alegria de muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de ter sua renda nesse período do ano”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Natal solidário

Como parte da programação, o Governo do Amazonas realiza ainda a campanha para arrecadação de brinquedos, que serão distribuídos para aproximadamente 330 mil crianças de Manaus e do interior do estado. As doações podem ser feitas até o dia 5 de dezembro em 18 pontos espalhados na capital, sendo quatro na modalidade drive-thru. Os brinquedos serão doados a crianças de 0 a 12 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Confira os pontos de arrecadação:

• Centro de Convivência do Idoso de Aparecida – Rua Wilkens de Matos, s/nº, Nossa Senhora Aparecida

• Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Rua Tupinambá, 119, Cidade Nova

• Centro de Convivência da Família Maria Miranda Leão – Rua Loris Cordovil, nº 1, Alvorada

• Centro de Convivência da Família 31 de Março – Rua 21, 453, Japiim

• Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo – Rua da Penetração III, quadra 60, s/nº, Mutirão

• Centro de Convivência André Araújo – Rua 5, 220-260, Raiz

• Centro Cultural Palácio Rio Negro – Avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro

• Centro Cultural Palácio da Justiça – Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia – Avenida Silves, 2.222, Crespo

• Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião, Centro

• Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro

• Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo – Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Flores

• Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro

Modalidade drive-thru:

• Estádio Carlos Zamith – Avenida Cosme Ferreira, Coroado

• Estádio Oswaldo Frota – Rua Ibirapitinga, 48, Cidade Nova

• Estádio da Colina – Avenida Presidente Dutra, 183, São Raimundo

• Vila Olímpica – Avenida Pedro Teixeira, 1.271-1.359, Dom Pedro

Com informações da assessoria