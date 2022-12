‘O Encanto do Natal’: espetáculo contagia público com humor e emoção em estreia no Teatro Amazonas

Abordando temas atuais, dentro de um contexto natalino, o espetáculo “O Encanto do Natal” estreou no domingo (11/12), no palco do Teatro Amazonas. Durante a apresentação, o público foi contagiado com muito humor e a emoção da magia natalina. O espetáculo inédito é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

“Foi fantástico, foi emocionante, sentir a esperança e a mensagem do Natal e do nosso Senhor Jesus, é lindo demais. Uma verdadeira obra de arte, não tem como não se emocionar”, disse a defensora pública Phâmara Sicsú, de 38 anos, que saiu bastante emocionada ao final da apresentação.

São mais de 40 atores em cena, que ora se revezam e se misturam com os integrantes dos Corpos Artísticos do Estado – Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas –, além de alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e artistas convidados.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, destaca que, em menos de uma hora, os agendamentos para o espetáculo foram esgotados.

“Em menos de uma hora se esgotaram todos os ingressos. Na próxima semana estaremos abrindo um novo agendamento, e quem não conseguiu no primeiro, a gente já convoca para o próximo. Esse espetáculo foi montado com produções totalmente amazonenses, um espetáculo com o maior quantitativo de elenco dentro do palco. São muitas inovações que o público vai prestigiar”, ressaltou.

A diretora artística do espetáculo, Ana Claudia Mota, enfatiza que ver o público saindo do teatro emocionado traz uma sensação de dever cumprido.

“É um espetáculo muito grande, uma superprodução, com mais de 150 pessoas trabalhando para colocar o concerto em cena. Ver as pessoas saindo sorrindo, felizes e emocionadas, faz com que a gente fique com o coração cheio, sabendo que todo trabalho valeu a pena”, assinalou.

O ator Akilles Anderson, que interpreta Samuel, personagem principal da narrativa, ressalta que o concerto também é uma vitrine de talentos locais.

“Esse momento é o mais esperado por nós artistas daqui da terra, mas também para todo mundo, pois é uma tradição vir ao Teatro Amazonas, porque esse espetáculo sempre é grandioso. O elenco é cheio de atores e artistas capazes, com bons diretores nos dirigindo. E o melhor de tudo, são artistas amazonenses, levando um grandioso espetáculo para o público”, contou.

Reencontrando o Natal

“O Encanto do Natal” é um espetáculo repleto de magia e emoções em que Samuel, uma criança que cresce e se torna um adulto frustrado, precisa recuperar o sentido das comemorações natalinas para reencontrar a sua felicidade. Mas, para isso, precisa resgatar a criança que existe dentro dele.

Em sua jornada, Samuel recebe a ajuda de Dundo e Zig, dois duendes atrapalhados que o transportam à fábrica do Papai Noel, onde a magia acontece. Tudo seria fácil se não fossem Nino e Feaus, duas criaturas que querem acabar com o Natal. O resultado desse encontro é uma aventura na qual todos serão transformados.