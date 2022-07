‘O Debate’: filme baseado em livro sobre Lula x Bolsonaro ganha 1º trailer já disponível

O filme O Debate, que apresenta um debate fictício entre Lula e Bolsonaro, teve o primeiro trailer divulgado hoje (29). Baseado no livro homônimo de Jorge Furtado e Guel Arraes, o longa estreia em 25 de agosto nos cinemas. O trailer está disponível no Youtube.

O filme é baseado no livro homônimo de Jorge Furtado e Guel Arraes — que também assinam o roteiro — que imagina os bastidores de um debate entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL). O longa não cita os nomes dos candidatos.

Protagonizado por Debora Bloch e Paulo Betti, o projeto marca a estreia de Caio Blat na direção de cinema.

Como se estivesse na redação de uma grande emissora de TV, no dia do último debate presidencial antes do segundo turno das eleições de 2022, o espectador vai acompanhar os bastidores da produção do telejornal que vai ao ar logo depois do primeiro encontro entre os dois candidatos.

‘Dirigir já era um desejo antigo e um caminho natural: nos últimos anos e trabalhos tenho me envolvido cada vez mais com a direção; na pandemia eu dirigi o especial ‘Amor e Sorte’, com a Luísa Arraes, que foi o primeiro programa remoto de ficção da Globo. ‘O Debate’ juntou os dois temas mais importantes para mim: amor e política”, afirma o diretor Caio Blat.

Os jornalistas Paula (Debora Bloch) e Marcos (Paulo Betti), que acabaram de se separar depois de 20 anos juntos, discutem como devem conduzir a edição dos melhores momentos do debate que o canal vai exibir – e que pode interferir na escolha de centenas de milhares de eleitores indecisos.

Na história, Paulo e Marcos têm opiniões divergentes, mas continuam amigos e parceiros de trabalho. O filme invade a intimidade do casal que, em tempo real e em flashbacks, discute sobre amor, liberdade, política, democracia, jornalismo e a vida do país nos últimos anos, abordando temas como monogamia, sexo, desejo, ciúme, ética e ideologia.

Com informações do Uol