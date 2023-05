Nunes Marques torna-se ministro efetivo do TSE nesta quinta-feira

Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), será empossado como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (25). Ele ocupará a vaga de Ricardo Lewandowski na Corte Eleitoral, que se aposentou em 11 de abril deste ano .

Desde agosto de 2021, Nunes Marques já era ministro substituto do TSE. Na semana passada, o Plenário do Supremo votou para ele ocupar efetivamente o cargo. O anúncio foi feito pela presidente do STF, Rosa Weber, na tarde de ontem (24).

Lewandowski também era vice-presidente do TSE, por isso, haverá a posse de Marques e novas eleições nesta quinta-feira. Segundo o artigo 119 da Constituição, o presidente e o vice devem ser escolhidos entre os ministros do STF.

O Tribunal Superior Eleitoral é composto por três ministros que fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Outros dois são do Superior Tribunal de Justiça e uma dupla da classe dos juristas.

Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares para a classe dos juristas . Eles irão substituir os ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, que deixaram a Corte Eleitoral na última semana.

O TSE é responsável por analisar processos que envolvem o processo eleitoral brasileiro. Há em tramitação ações que podem deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) inelegível. Ele é acusado de abuso de poder político e econômico, entre outros.

