Novo terremoto atinge Cidade do México

Moradores da Cidade do México saíram às pressas de suas casas quando o alarme do terremoto soou e os prédios estremeceram.

O governo da cidade confirmou a morte de uma mulher que perdeu a vida ao bater a cabeça quando descia as escadas de seu prédio tentando chegar à rua.

A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, disse no Twitter pouco depois que não havia relatos iniciais de danos na cidade.

O terremoto, que o Serviço Geológico dos EUA (USGS) mediu pela primeira vez em magnitude 7,0, foi registrado a uma profundidade de 20,7 km, um pouco mais profundo do que o tremor de segunda-feira (19).

Na segunda-feira, aniversário dos terremotos mortais em 1985 e 2017, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o oeste do México, matando duas pessoas no porto de Manzanillo, no Pacífico.

*Com iG