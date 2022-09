Novo “Tancredão” vai ganhar capoeiródromo, quadra de futevôlei e novo gramado

A reforma do complexo esportivo do bairro Tancredo Neves, na zona norte de Manaus, atingiu mais de 70% de conclusão, na última semana. Conhecido como campo do Tancredão, o espaço vai ganhar um capoeiródromo, quadra de futevôlei, além de novo gramado.

Seguindo determinação do governador Wilson Lima, as obras no espaço estão sendo executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra) e darão à comunidade novos espaços para práticas esportivas e comunitárias.

Com mais de R$ 560 mil de investimento, o novo “Tancredão” vai passar a contar com um capoeiródromo, quadra de futevôlei, recuperação da sede, banheiros e espaços de zumba, reforma da praça, calçadas, meio-fio e sarjeta, ajustes na areia do campo, plantio de grama, instalação de novos portões e luminárias, pintura geral e desarticulação de uma lixeira viciada localizada no terreno do complexo.

Atualmente, o campo do Tancredão já concentra projetos locais, como a escolinha Meninos de Ouro, o grupo de capoeira e as aulas de zumba. Presidente da liga desportiva do bairro, o técnico em refrigeração Washington Souza, 32, afirma que as obras trarão novas áreas de lazer para a comunidade do bairro.

“A gente só tinha um campo, a única área de lazer e estamos conseguindo um espaço para capoeira, que não tinha e agora vai ter, para o futevôlei, para o vôlei que muitas vezes a rapaziada brinca vôlei, dentro do campo, que é para não atrapalhar o trânsito na rua, a gente só tem a agradecer”, disse o presidente.

A reforma vai candidatar o espaço para ser um novo núcleo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) com a possibilidade de abrir turmas para a prática de diferentes modalidade, como já ocorre nos 21 núcleos do projeto espalhados pela cidade.

Outra atividade que vai ser beneficiada pela reforma no complexo é a brincadeira de papagaio, como explica o lavador de carros, Igor Rayol, 27.

“A gente brinca quarta-feira à noite. Das sete horas às oito horas da muita gente, é um esportivo para animar mais, para tirar o pessoal da rua. Brincam jovens, adultos, coroa, gente de todo tipo. Vai melhorar mais agora estava precisando muito dessa reforma, vai melhorar mais para as crianças o esporte estava precisando”, afirmou Rayol.