Novo site da Defensoria Pública do AM entra no ar

O novo site da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) entrou no ar nesta segunda-feira (2/1). Mais moderno, dinâmico e interativo, o layout foi redesenhado para possibilitar aos assistidos o acesso a informações com mais rapidez e facilidade. O acesso à página continua pelo endereço www.defensoria.am.def.br.

Para o coordenador da Defensoria Digital, defensor público Marcelo Pinheiro, as alterações proporcionam a todos os assistidos um melhor acesso digital.

“Com a pandemia de Covid-19, houve a potencialização da virtualização e a Defensoria não poderia ficar de fora. Depois de avaliar os pontos que impossibilitam ou dificultam o acesso às informações, chegou o momento de reforçar ainda a prestação dos nossos serviços no meio virtual com uma página mais intuitiva, com mais acessibilidade e que tem o propósito de incluir um acesso sem barreiras e sem fronteiras aos nossos serviços”, avaliou o defensor.

A home da página oferece uma melhor experiência e em apenas um clique é possível acessar opções como agendamento, endereço das unidades da DPE, serviços oferecidos, entre outras.

VLibras

O design mais inclusivo foi adotado para combater a exclusao digital e entre as novidades está o uso de mais um recurso de acessibilidade, o VLibras, que promove a autonomia de pessoas surdas a partir da tradução dos conteúdos digitais em português para Língua Brasileira de Sinais (Libras). Outros recursos, como a possibilidade de aumentar ou diminuir a fonte e alterar o contraste de cores seguem disponíveis.

“O site foi pensado para atender as necessidades do assistido, então logo no início da página foram colocados ícones destacando o que é mais procurado no site, como agendamento e serviços. Algumas informações que são restritas à DPE-AM foram retiradas para deixar a página menos poluída e apenas com informações realmente necessárias para os nossos assistidos”, afirmou o diretor de Tecnologia da Informação, Nickollas Jesus.

