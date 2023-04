Novo Ensino Médio: docentes e alunos de SP pedem revogação da reforma

Professores e estudantes da rede de ensino pública do estado de São Paulo realizaram uma manifestação no fim da tarde de ontem (26) reivindicando a implementação do piso nacional da categoria no estado e a revogação da reforma do ensino médio. Eles protestaram também contra a superlotação de turmas.

O ato, convocado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo ( Apeoesp ), ocorreu em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp).Os docentes pedem ainda melhoria nas condições de trabalho e repudiam o fechamento de turmas.

“Esse ato é a expressão da nossa luta pela revogação da reforma do ensino médio, é a expressão da nossa luta por condições de trabalho, contra a superlotação de salas de aulas e fechamento das mesmas”, destacou a presidente da Apeoesp e deputada estadual, a professora Maria Izabel Azevedo Noronha, conhecida como Bebel.

Apesar de reivindicar a revogação da reforma do ensino médio, Bebel disse ver a decisão do governo federal – de suspender o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio – como um passo na direção da revogação.

“A suspensão para mim é um sinal de revogação, porque no local vai ter que colocar alguma coisa. E nós estamos construindo propostas para isso. Acho que agora é aproveitar esse momento e colocar as nossas propostas”, acrescentou.

No início do mês, o ministro da Educação, Camilo Santana, suspendeu por 60 dias, a implementação do Novo Ensino Médio , reconhecendo que a reforma ocorreu sem um diálogo aprofundado com a sociedade.

De acordo com o ministério, a suspensão começa a ser contada a partir do término da consulta pública promovida para a avaliação e a reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio, que ocorre até o início de junho.

A presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas ( Ubes ), Jade Beatriz, avaliou de forma positiva a suspensão, mas ressaltou que o prazo é insuficiente para discutir o novo ensino médio.

“A gente entende que o que era antes [da reforma, definido pela Portaria 521, de 2021] já não nos serve também. O modelo de educação brasileira, de escola pública, ainda é o mesmo de 100 anos atrás. Nós precisamos apresentar um projeto que faça sentido, que seja construído por estudantes, por professores, por quem está diariamente dentro da escola pública”, disse.

“Mas o prazo da suspensão não é suficiente para poder falar sobre todos os problemas que a reforma do ensino médio tem, todos os problemas que ela acaba agravando, como desigualdade social, evasão escolar e a dificuldade de ingressar na universidade por conta do ENEM [Exame Nacional de Ensino Médio]”, acrescentou Beatriz.

Superlotação

A Apeoesp protesta ainda contra a redução do número de salas de aula no estado e a superlotação de turmas. A entidade sindical está fazendo um levantamento para verificar a efetivação do fechamento de classes nas escolas da rede estadual de ensino.

Até terça-feira (25), o sindicato havia constatado o fechamento de 147 classes. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que dialoga com a rede de ensino “a otimização da formação de classes com até 30 alunos, conforme a realidade local e com total garantia pedagógica do ensino aos estudantes”.

De acordo com a pasta, as adequações na formação de turmas levam em consideração a preservação dos turnos e “medidas que evitem contingentes superiores a este número, impedindo qualquer superlotação. A Secretaria enfatiza também que as unidades escolares seguem abertas para debater com os alunos a possibilidade de adequação do atendimento às demandas e especificações necessárias”.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO