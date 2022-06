Novo batalhão da Rocam já está com 40% da obra concluída

As obras do novo batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) já estão 40% concluídas, e a expectativa é de que a nova estrutura da tropa especializada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) seja entregue no segundo semestre deste ano. A obra faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado, e é uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Localizada na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, zona leste da capital, o novo espaço irá dispor de prédio de administração, auditório com capacidade para 80 pessoas, pavilhão-escola com banheiros e vestiários, casa de treinamento tático, quadra poliesportiva, palanque para solenidades, posto de observação, subestação e estacionamento com 187 vagas, sendo 30 reservadas para viaturas, 12 para motos e oito para idosos, gestantes e pessoas com deficiência (PcDs).

A parte frontal do terreno terá mureta com gradil, jardim e plantas ornamentais. O projeto prevê ainda a construção de uma jardineira próximo à guarita e a plantação de árvores frutíferas ornamentais, principalmente de espécies vegetais diversas da flora amazônica, devidamente catalogadas, ao longo do muro que cerca o terreno.

*Com assessoria