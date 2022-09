Novo Airão terá Festival Ecológico do Peixe-boi com nova iluminação em LED na cidade

A menos de um mês do início do Festival Ecológico do Peixe-boi, em Novo Airão (a 115 km de Manaus), que ocorre nos dias 14,15 e 16 de outubro, os serviços de modernização da iluminação pública do município avançam para a finalização. O Governo do Amazonas, por meio do programa estadual Ilumina+Amazonas, instalou mais de 1,5 mil pontos de luz na cidade, o que levou mais qualidade de vida e segurança para os moradores do local.

“É uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Novo Airão onde hoje, graças a Deus, o município ganhou muito. Nós temos a questão da segurança, da visibilidade, tudo isso é uma evolução para o município. Essas lâmpadas com certeza vão contribuir com o turismo e nós temos, ainda, a questão da economia, onde nós poderemos, futuramente, investir em outras necessidades da cidade”, disse o subsecretário de infraestrutura do município, Max Corrêa.

Jerciel Monteiro, 40, novo-airãoense, afirma nunca ter presenciado tantos investimentos na cidade como nos últimos três anos. “A iluminação em LED agora é uma realidade para o nosso município. Isso vem trazer mais modernidade, mais segurança e também economia aos cofres públicos. Nós só temos que agradecer, agora as pessoas poderão caminhar por nossas ruas sem medo, nossos índices de criminalidade vão diminuir”, comemorou.

Executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), a modernização contemplou os bairros de Anavilhanas, Centro, Nossa Senhora Auxiliadora, Maravilhas, Chicó, Alemão, Murici e o conjunto Peixe-Boi. Com a finalização, as equipes da UGPE se preparam para iniciar, na próxima semana, os serviços na cidade de São Gabriel da Cachoeira.

Com Novo Airão, o Ilumina+Amazonas se faz presente em 15 municípios e em outras 22 comunidades rurais do interior do estado. A expectativa é de que, até o final do ano, 27 cidades sejam alcançadas e, nos próximos anos, os trabalhos sejam ampliados para que toda a área urbana do Amazonas receba a nova tecnologia.

Outros benefícios

Além de proporcionar mais luminosidade nas vias, os equipamentos em LED garantem economia de aproximadamente 60% aos cofres públicos, duram dez vezes mais que as lâmpadas convencionais e são, ainda, uma alternativa mais sustentável para o meio ambiente.

“As lâmpadas tradicionais são formadas por mercúrio e sódio, materiais que causam danos à saúde de quem respira quando quebram. Além disso, a lâmpada de LED é muito mais econômica para o município, tanto em termos de pagamento como de consumo. A população de Novo Airão só tem a ganhar, já conseguimos ver que todos estão alegres e satisfeitos com o serviço”, explicou o fiscal da iluminação, Alenilson Guimarães.

Festival Ecológico do Peixe-boi

Este ano, o evento acontece nos dias 14,15 e 16 de outubro, por meio das agremiações folclóricas Jaú e Anavilhanas. A festa tradicional de Novo Airão une teatro, dança e música em defesa da preservação do peixe-boi, bem como das reservas e belezas naturais amazônicas.