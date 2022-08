Nova namorada de Piqué encanta família do jogador e é mais sociável que Shakira

A nova namorada de Gerard Piqué, Clara Chía, de 23 anos, conquistou a família e os amigos do jogador. Segundo o site espanhol Yas es Melodia, ela está realizando uma aproximação que Shakira nunca fez durante os 11 anos em que foi casada com o zagueiro do Barcelona.

Segundo a publicação, os pais de Piqué estão felizes e encantados com Clara assim como os amigos. Todos notaram a vontade da jovem em se conectar com o círculo próximo do atleta. Shakira, porém, se mantia mais distante.

A identidade de Clara foi revelada após ela ser clicada ao lado de Piqué. Ela mora em Barcelona, é estudante de Relações Públicas e trabalha para a produtora Kosmos, fundada pelo jogador de futebol.

Os internautas rapidamente comentaram a semelhança de Clara com Shakira, e até brincaram que Piqué tem preferência por um tipo de mulher. Ambas tem cabelos loiros, ondulados e um estilo de se vestir similar, o que rendeu comparações nas redes sociais.

*Com informações de Terra