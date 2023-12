Nova Igreja Batista apresenta ‘Um Sonho de Natal’, amanhã, no anfiteatro da Ponta Negra

O espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, produzido pela Nova Igreja Batista (NIB), será apresentado amanhã (3), no anfiteatro da Ponta Negra, localizado na zona Oeste de Manaus, em duas sessões. A primeira, às 19h; a segunda, às 20h30.

Será o segundo ano em que a maior celebração natalina da cidade será exibida no mais importante complexo turístico da capital amazonense.

Neste ano, “Um Sonho de Natal” traz uma temática totalmente nova. Intitulada “O Circo da Vida”, a história acontece dentro de um circo, e vai surpreender o público com diversas apresentações acrobáticas, musicais e instrumentais.

Estreia

A mais nova edição do espetáculo estreia dia 09 de dezembro em dois locais: na Nova Igreja Batista, localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, na Avenida Japurá, bairro Cachoerinha, zona Sul.

Com entrada gratuita, a peça será apresentada até o dia 25 de dezembro, com exceção do dia 24.

A partir da data de estreia, as apresentações ocorrem de segunda a sexta, às 20h, e aos sábados e domingo, às 17h e às 20h.

O musical cristão é produzido desde 2002 em Manaus. A edição de 2023 conta com a participação de mais de 3 mil voluntários membros da NIB que atuam em diversos setores artísticos, técnicos e logísticos do espetáculo.

SERVIÇO

O quê – Espetáculo ‘Um Sonho de Natal – O Circo da Vida’ 2023

Quando – Apresentações entre os dias 9 e 25 de dezembro, com exceção do dia 24.

Locais – Auditório da Nova Igreja Batista, localizado na Avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Com informações da assessoria