Nova estrutura da Feira de Produtos Regionais em Barcelos

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), entregou, nesta sexta-feira (27/01), nova estrutura para a Feira de Produtos Regionais no município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), que passa a funcionar em novo local fixo. Já são 36 feiras ativas no interior do Estado.

A Feira de Barcelos estará aberta uma vez ao mês, das 5h às 13h, na Praça da Polícia, no centro do município. O novo local foi escolhido estrategicamente devido à grande movimentação de pessoas na área central da cidade e próximo à região portuária. Até então, as vendas eram realizadas de forma itinerante em diversos bairros. Com a entrega dos módulos para exposição dos produtos, o funcionamento passa a ser em um único local.

Conforme a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, ainda este ano, serão inauguradas mais 13 feiras nas seguintes cidades: Alvarães, Amaturá, Apuí, Barcelos, Canutama, Envira, Itamarati, Lábrea, Iranduba (Lago do Limão), Itacoatiara (Vila de Lindóia e Engenho), São Paulo de Olivença, Tabatinga e Uarini.

“Esse é um dos investimentos que o Governo do Amazonas vem fazendo para fortalecer o setor primário, e que visa beneficiar, também, os consumidores, com acesso a alimentos produzidos e comercializados por produtores da agricultura familiar do estado”, destacou.

Composta por três tendas, a estrutura da Feira de Produtos Regionais em Barcelos possui 300 metros quadrados, com capacidade para até 50 produtores. Atualmente, a ADS conta com cerca de 250 feirantes com cadastros ativos em Manaus, que participam das 10 Feiras de Produtos Regionais na capital. Ao todo, nove unidades estão localizadas na área urbana e uma na área rural.

Já no interior do Amazonas, conforme o Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros, são 36 feiras ativas no Estado, onde mais de 600 trabalhadores estão comercializando os seus produtos.

Os itens comercializados nas Feiras de Produtos Regionais são diferenciados pela excelente qualidade e pelo preço, já que o produtor vende sem precisar do atravessador, resultando assim em um preço melhor para o cliente.

O morador João Filho, de 58 anos, comprou vários itens para casa nesta sexta, desde frutas e legumes até lembranças para os netos. Ele agradeceu o novo espaço. “Também comprei beiju, pé de moleque, comprei balão pro neném. É bom o negócio aqui, a gente vê de tudo, peixe, pimenta para vender”, disse.

Além dos moradores de Barcelos, turistas também passaram pela feira, já que a cidade realiza, de quinta-feira (26/01) até domingo (29/01), o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos (FESPOB) e recebe visitantes de todo o mundo.

ADS no interior

Uma equipe técnica da Agência está no município de Barcelos esta semana para desenvolver uma série de ações de fortalecimento do setor primário. Além da entrega da Feira de Produtos Regionais, a ADS atua por meio de outros programas no município, como a subvenção econômica da piaçava e doação onerosa de fábrica de vassoura.

As regras para a concessão de subvenção econômica da piaçava são estabelecidas pela Lei n.º 2.611 de 4 de julho de 2000.

Em 2022, foram beneficiados 161 piaçabeiros da cidade de Barcelos. Foi realizado pagamento da produção da subvenção no valor de R$ 486 mil, referente a 972 mil quilos de fibras. Embora todos os municípios possam participar do edital para essa subvenção, Barcelos é o único do Amazonas a possuir trabalhadores credenciados para esse programa, preservando as tradições culturais da região.

Além da subvenção econômica para matéria-prima, o Governo do Amazonas também subsidia o investimento em equipamentos. Ao todo, em 2022, 29 máquinas para fabricação de vassoura tipo piaçava foram adquiridas por meio de doação onerosa, totalizando investimento de R$ 34,8 mil.