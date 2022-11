Nova Era vai contratar idosos acima de 65 anos e dá exemplo de responsabilidade social

O Super Nova Era está abrindo vagas para contratação de idosos, como parte do projeto “Melhor Idade”. O projeto tem como objetivo promover a recolocação de pessoas a partir dos 65 anos ou que estão próximas desta idade, no mercado de trabalho.

Estão sendo abertas 92 vagas para pessoas com esse perfil, com foco no período das festas de fim de ano, para atuação nas lojas do Nova Era em Manaus. As contratações já iniciaram, mas quem tiver interesse pode se candidatar a uma das vagas pelo site https://novaera.gupy.io/ .

A gerente de Recursos Humanos do Grupo Nova Era, Roseane Veras, ressalta a importância de os familiares auxiliarem os que tiverem alguma dificuldade para realização do cadastro no site.

As pessoas contratadas pelo projeto “Melhor Idade” cumprem carga horária reduzida, de forma a permitir que possam ter outras atividades durante o dia. Segundo Roseane Veras, o projeto deu uma parada no período da pandemia, por causa do isolamento social e as preocupações adicionais com os idosos. “Está sendo agora retomado, porque entendemos a importância dessa iniciativa, principalmente no que diz respeito às experiências que essas pessoas agregam ao ambiente de trabalho”, afirmou.

A volta ao mercado de trabalho após a aposentadoria, diz ela, deve-se a vários fatores. Entre eles, o desejo de voltar à ativa e se sentir útil. “Em geral, são pessoas com bastante disposição para a realização das suas atividades, colaborativas, dedicadas e estão sempre buscando oferecer um atendimento diferenciado aos clientes”, destacou.

De acordo com Roseane, a população idosa está cada vez mais ativa, viajando, exercitando-se e trabalhando por mais tempo, mas é fato que o mercado nem sempre absorve esses profissionais. O projeto “Melhor Idade” vai justamente contra isso. “Queremos mostrar que a idade não é um fator limitador. Pelo contrário, a experiência mostra que os idosos são extremamente competentes e empenhados nas funções que desenvolvem. O projeto busca justamente trazer todas essas características positivas das pessoas nessa faixa etária para o ambiente de trabalho do Nova Era”, destacou.

Com informações da assessoria