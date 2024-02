A pesquisadora Stefanie Costa Pinto Lopes foi empossada no cargo de diretora do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD) Fiocruz Amazônia nesta quarta-feira (7), em uma cerimônia prestigiada por autoridades das áreas de educação, pesquisa, tecnologia e saúde, que atuam no Estado.

A cerimônia também marcou a posse dos novos vice-diretores do ILMD/Fiocruz Amazônia, Michele Rocha de Araújo El Kadri (Pesquisa e Inovação), Aldemir Lima Maquiné (Gestão e Desenvolvimento Educacional) e Rosana Cristina Pereira Parente (Ensino, Informação e Comunicação), que juntamente com Stefanie estarão no comando da instituição no biênio (2023-2025).

Representando o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, Cristiani Vieira Machado, participou do evento de forma remota, para empossar a nova diretoria da Fiocruz Amazônia. Cristiani parabenizou a nova diretora da Fiocruz Amazônia, e sua equipe, além de desejar sucesso no comando da instituição.

Apoio e prestígio

Bastante emocionada, em seu discurso de posse, Stefanie agradeceu a todos os presentes, tanto presencial quanto virtualmente, e que de alguma forma contribuíram para o processo eleitoral, que resultou na sua eleição, bem como no início de sua gestão à frente da Fiocruz Amazônia.

“Estendo este agradecimento a todos os colaboradores do ILMD/Fiocruz Amazônia que têm me apoiado desde o início e fazem esta instituição ser o que é. Espero devolver a confiança em mim depositada com muito trabalho e dedicação à instituição”, pontuou Stefanie, que também destacou os desafios em dar continuidade à expansão de todas as atividades, projetos e parcerias desenvolvidos pelo ILMD.

“Ao longo de seus 30 anos, o ILMD/Fiocruz Amazônia vem contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação na área da saúde na Amazônia, na formação e qualificação de pessoas para atuarem no SUS e na área de CT&I, no suporte técnico e especializado aos serviços de saúde e na proposição e implementação de políticas públicas aplicadas à realidade regional. Hoje, eu, Michele, Rosana e Maquiné temos o desafio de ir além”, destacou.

O início de um novo ciclo, com as comemorações dos 30 anos de criação da Fiocruz Amazônia, que serão celebrados neste ano, também fizeram parte do discurso de posse da nova diretora, que conclamou os parceiros presentes a se mobilizarem com a captação de recurso para a construção da nova sede da instituição, na zona Centro-Oeste de Manaus, em um terreno cedido pelo Comando Militar da Amazônia (CMA).

“Revelo que nosso anseio é ter esta obra iniciada durante esta gestão, para que em breve possamos ocupar uma área planejada e adequada para o desenvolvimento de nossas atividades. Teremos uma estrutura de 14 mil metros quadrados em prol do desenvolvimento científico e tecnológico regional e da formação e qualificação de pessoas”, salientou.

Com informações da Fiocruz Amazônia