‘Nosso governo é de entregas, é de trabalho’ afirma Wilson em Manacapuru para 7 mil pessoas

Candidato foi recebido por uma carreata formada por 700 veículos e reuniu mais de 7 mil pessoas em caminhada por Manacapuru

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, reuniu mais de 7 mil pessoas em Manacapuru (a 68 quilômetros na capital) no fim da tarde de hoje (27). Ele foi recebido por uma carreata formada por 700 veículos e, em seguida, fez uma caminhada. Wilson declarou que faz um governo de entregas e que cumpre o que promete.

“Esse é um governo de gente que entende a realidade, esse é um governo que trabalha para fazer entregas como nunca antes. Entregas como o nosso Prato Cheio, para matar a fome de quem mais precisa, como o Auxílio Estadual permanente, que atende 300 mil famílias. Aqui em Manacapuru não é diferente”, disse.

“Esse é um governo que a gente assume compromissos e faz as entregas. Disseram que a gente não iria entregar a AM-070. A resposta que a gente dá é o trabalho, está aí a AM-070”, completou.

Wilson destinou diversos investimentos para o município, incluindo R$ 3,3 milhões para a 24ª edição do Festival de Cirandas de Manacapuru, que ocorre entre esta sexta-feira e domingo, 26 e 28 de agosto. Com os recursos, cerca de 2.840 empregos foram gerados.

O investimento em infraestrutura também é marca de Wilson em Manacapuru. Somente em obras, entre concluídas e em andamento, os recursos destinados chegam a R$ 613 milhões. Ele concluiu a duplicação da rodovia AM-070. Wilson assumiu o governo com apenas 30% do serviço executado, depois da obra ter passado por quatro governadores diferentes.

O candidato da coligação “Aqui é Trabalho!” investiu na recuperação de 58 km do sistema viário do município e da Comunidade Bela Vista. A rodovia AM-453, a estrada Bela Vista, também recebeu reparos e começará a ser pavimentada por Wilson. O Mercado Municipal Azizi Dibo Mussa foi recuperado, a ponte na Vila Campinas do Norte construída e o Terminal Fluvial Pesqueiro Raymundo Alcântara Figueira foi reformado.

Wilson elaborou um projeto para construir o Hospital Regional de Manacapuru com 126 leitos de enfermaria e 32 de UTI. Ele também vai instalar cerca de 5 mil pontos de LED no município para melhorar a iluminação pública e fortalecer a segurança pública.

Social

No município, quase 10 mil famílias recebem o Auxílio Estadual permanente, no valor de R$ 150; uma injeção mensal de R$ 1.374.750 na economia de Manacapuru. A cidade foi a primeira a contar com um restaurante popular no interior, inaugurado em dezembro de 2021. Com a gestão de Wilson já são 44 unidades em todo estado. Foram entregues R$ 2 milhões em fomento para instituições que prestam atendimentos no setor social e que atuam no setor primário

Saúde

A gestão Wilson Lima destinou mais de R$ 174 milhões para a Saúde de Manacapuru, recursos destinados para o custeio da folha de pagamento, materiais, equipamentos, medicamentos e insumos.

Educação

Na educação, foi instalado um laboratório Maker no Ceti Washington Régis; serão 100 em todo estado. Foram investidos R$ 3 milhões para revitalizar 13 escolas e entregue fardamento para os alunos. Os professores também participaram de programas de formação e receberam o maior abono Fundeb da história.

E para incentivar a geração de emprego e renda, foram liberados R$ 11 milhões em crédito, renegociados R$ 6 milhões em dívida e perdoadas R$ 78 mil, junto à Afeam. Na Segurança foram entregues cinco viaturas, três motocicletas e 168 coletes balísticos.

Com informações da assessoria