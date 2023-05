Nossa Senhora do Perpétuo Socorro faz 30 anos com festa promovida pelo vereador Sassá

O cantor Wanderley Andrade foi a principal atração do evento

O vereador Sassá da Construção (PT), promoveu uma grande festa na noite de ontem (27), para comemorar os 30 anos da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Zona Norte de Manaus, no bairro Cidade Nova.

A festa aconteceu no Campo do Núcleo 4 e contou com apresentação nacional do cantor Wanderley Andrade que animou uma plateia lotada e empolgada com a presença do artista.

Dona Elisete Silva, de 64 anos, estava animada cantando e dançando e foi chamada pelo cantor para subir ao palco e os dois até trocaram um “selinho” diante da plateia que aplaudiu a brincadeira.

Quem também esteve no palco do evento foi o diretor presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, que em nome do prefeito David Almeida, parabenizou a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e enfatizou o trabalho do vereador Sassá para garantir melhorias para a comunidade.

Quem também fez questão de enfatizar isso foi o líder comunitário Mirandinha, um dos moradores mais antigos do local. “Agradecemos ao vereador Sassá por promover essa confraternização para nós moradores. Ele é um importante defensor dessa comunidade. Desde o primeiro mandato como vereador ele tem reivindicado e trazido muitos benefícios para cá,” enfatizou.

Para o vereador Sassá, que mora na comunidade desde que chegou a Manaus, a comemoração atendeu a expectativa que ele tem de melhorar a cada ano. “Foi uma festa bonita e a cada ano eu e minha equipe nos propomos a realizá-la da melhor maneira possível. Trazer o Wanderley Andrade foi muito bom. Ele fez um show empolgante e colocou todo mundo pra dançar”, frisou Sassá.

A festa contou ainda com a participação de atrações locais como Tay Rodrigues e Andreza Andrade.

Com informações da assessoria