Nos apps de relacionamento, brasileiros buscam um ‘mozão’ para ver a Copa

Passadas as eleições enfim, pintou um clima de Copa do Mundo. A menos de uma semana do início do torneio, as casas começam a ganhar as cores verde e amarela e pessoas se juntam nas praças para trocar figurinhas do álbum. Na internet, no entanto, o maior assunto não é a escalação dos jogadores brasileiros — mas a procura de um ficante/ ‘mozão’ para assistir aos jogos juntos.

Desde “Imagina eu e você vendo a Copa do Mundo juntos no Qatar, camisa combinando, o Brasil faz um gol e a gente se beija” até “vou fazer um sorteio, quem ganhar assiste a Copa agarradinho comigo”, a intensidade das jogadas em busca de um par romântico rivalizam com o desejo da Seleção pelo hexacampeonato.

Se, para alguns, são apenas memes que surgem de quatro em quatro anos, para a paulistana Nathália Santos, 23, o jogo é de campeonato. Depois de dois anos namorando, a biomédica andava solteira e aproveitando a vida, mas tomou como missão: encontrar um cara legal para assistir aos jogos com ela.

Nathália entrou em campo na internet, com amigos em comum, com desconhecidos nas redes sociais. E não é que Nattan Vieira, 23, foi escalado para essa posição?

Quase bateu na trave

Quando Natália comentou com alguns amigos sobre sua meta, eles se deram conta de que o craque estava solteiro e incentivaram o começo da relação.

“Minha amiga mostrou a foto dele e eu falei que gostei, achei bem bonito. Comentaram com o Nattan, e ele perguntou se podiam passar meu número. Falei que sim”, sorri a biomédica. Apesar de um começo promissor, no entanto, o plano quase bateu na trave: “Só depois de uma semana ele me mandou uma mensagem, porque estava com otite [infecção no ouvido] e levou mais duas semanas para a gente sair”, conta.

Foi em um domingo ensolarado de julho que eles se encontraram pela primeira vez. Deram uma volta de carro e o clima foi instantâneo: marcaram de se ver dali a dois dias.

O que era para ser só uma ficada ou outra até os jogos da Copa ganhou volume de jogo e eles se viram gostando um do outro. “A princípio eu não queria ter um relacionamento com ninguém. Mas vi que estava me sabotando e falei: ‘Pronto to gostando mesmo e é isto’. No dia 10 de setembro, em uma viagem para Campos do Jordão, ele me pediu em namoro.”

