Noely Reis é Miss Amazonas Latina 2023 e representará o estado em concurso nacional

A parintinense, Noely Reis, é a Miss Amazonas Latina 2023. A jovem irá representar o estado no concurso nacional, que acontece em julho deste ano, no Rio Grande do Sul. Noely recebeu a faixa da também amazonense eleita em 2022 Miss Latina Brasil, Brenda Beltrão.

Segundo Gabriel Bentes, coordenador do concurso no Amazonas, Noely Reis, reúne todos os traços da mistura que é a mulher amazonense, além claro, de sua total dedicação em tudo o que se propõe a realizar. “Tenho a total certeza que nosso amado Amazonas estará super bem representado através da beleza física e intelectual de Noely”, disse.

Formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Noely Reis, atuou na linha de frente durante a pandemia, em Parintins. “A experiência adquirida nesse período foi muito enriquecedora tanto para a área profissional como pessoal também. Foi uma fase extremamente difícil, mas que trouxe muitos aprendizados que eu levo, inclusive para as ações com Miss”, contou.

Paralelo a atuação como assistente social, Noely sempre gostou do segmento de beleza e lifestyle e usa as suas redes sociais no trabalho de influenciadora. Em 2021, ela participou do concurso de Miss Parintins.

Agora, a jovem assume o título de Miss Amazonas Latina. Para representar o estado no concurso nacional, Noely tem se preparado bastante para chegar bem na competição. “Estou intensificando a preparação com exercícios físicos, alimentação balanceada, curso de passarela, entre outras atividades”, disse.

Noely Reis ressalta que carregar o título de Miss Amazonas Latina é uma honra e está extremamente feliz de poder mostrar para o restante do país um pouco mais sobre o Amazonas. “Ser uma representante dessa cultura tão plural será um grande desafio, mas também um momento de muito orgulho para mim que faço parte dessa esplendorosa miscigenação. O Amazonas pode ter certeza que darei o meu melhor para representar bem o nosso estado. E é uma honra maior, ainda, porque a atual Miss Latina Brasil é uma amazonense e conterrânea de Parintins”, destacou.

Para acompanhar a rotina de preparação da Miss Amazonas Latina, basta acessar o instagram @noelyreis.

Com informações da assessoria