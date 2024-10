Acemoglu é o autor, junto com Robinson, outro economista com dupla nacionalidade (é americano e também britânico), do best-seller “Por que as Nações Fracassam: As Origens da Prosperidade e da Pobreza”. Considerado de esquerda, foi um dos intelectuais signatários, no mês passado, de uma carta aberta contra Elon Musk na disputa do empresário com a Justiça brasileira.