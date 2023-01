No Dia Internacional da Educação, Professor Samuel quer reforço em políticas públicas

O parlamentar vai priorizar três Projetos de Lei voltados à Educação logo nas primeiras sessões de 2023

Em alusão ao Dia Internacional da Educação, comemorado anualmente no dia 24 de janeiro, o vereador Professor Samuel (PL) destacou Projetos de Lei de sua autoria em tramitação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para o desenvolvimento educacional e social da cidade.

O parlamentar elencou três projetos que terão sua atenção logo nas primeiras sessões plenárias de 2023, sendo eles os PLs nº269/2022, que institui o Programa de Educação Midiática no Município de Manaus; o 309/2022, que cria o Selo Escola Amiga do Autismo; e 406/2022, que dispõe sobre o direito de crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual à prioridade no atendimento psicológico na rede municipal de saúde.

“Educar vai muito além de seguir um plano de aula, como educador reforça a importância de investir em uma educação que seja para todos, que apoie o desenvolvimento humano pleno e a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e protagonistas de sua aprendizagem. Estes projetos buscam em sua essência exatamente isso”, destacou.

O parlamentar que tem uma longa trajetória como professor e gestor, atuante no parlamento municipal com a bandeira educacional defende a educação como principal agente transformador de uma sociedade.

“Hoje, dia Internacional da Educação é um dia para refletir sobre o quanto ainda há por fazer na educação. Minha meta como parlamentar é buscar aprovação para cada um de nossos projetos voltados para educação e promover cada vez mais formas de direcionar nossas crianças e jovens ao caminho do saber, pois esse é o único caminho para uma sociedade melhor”, finalizou.

Com informações da assessoria