No Dia do Lixo Zero, Prefeitura realiza carreata da conscientização ambiental em Manaus

Em comemoração ao Dia do Lixo Zero, celebrado neste sábado, 20/8, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou a carreata da conscientização ambiental, que percorreu as ruas da cidade com o objetivo de sensibilizar quanto à diminuição da poluição nos rios e igarapés da capital.

A carreata seguiu até o Centro e depois seguiu para o parque do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, onde foi reativado um Ponto de Entrega Voluntária (PEV). O evento contou com o apoio dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), do Instituto Lixo Zero Brasil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De acordo com o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, as constantes alagações e a poluição dos igarapés e rios são consequências do descarte errado do lixo.

“É grande a quantidade de lixo retirado dos igarapés da cidade e a maioria são todos recicláveis. Então, temos essa ação de hoje, com todas as associações e a Semmas, em que percorremos toda a cidade com o lixo reciclável dentro da carreta justamente para orientar a população em como acomodar os seus resíduos para evitar que chegue no nosso rio Negro, pois ele não merece ser poluído”, destacou Rebouças.

Reativação do PEV

Para o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, a reativação do PEV colabora para que a população faça o descarte dos resíduos recicláveis.

“Mais um gol de placa é feito com a Semulsp, com a qual a gente reabre este espaço. E a população pode deixar os seus recicláveis de terça a domingo na hora que vir fazer uma caminhada ou tomar um café aqui”.

A associação de catadores “Lixo e Cidadania” é uma das contempladas com todo o material reciclável que for entregue no PEV do Parque do Mindu. “Eu quero agradecer o apoio da Prefeitura de Manaus em nosso trabalho. Quem deixar a sua garrafa PET, as sacolas plásticas e outros materiais aqui, está contribuindo com a reciclagem, então colabore”.

Descarte correto

Para estimular a população a dar o direcionamento correto para o lixo, Manaus conta com o serviço de Coleta Agendada, por meio do qual a população pode agendar a retirada de casa, de itens de grande porte sem utilidade, como geladeira, sofá e fogão. É só mandar um WhatsApp para (92) 98415-9563 ou (92) 98459-5618, no horário das 8h às 16h, informando os dados, quais objetos deseja descartar e aguardar a confirmação do agendamento.

O serviço de coleta agendada, via celular, também recolhe eletrodomésticos sem utilidade, como aspirador de pó, batedeira, ferro elétrico, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água e televisão.

Estes materiais são levados para a Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que funciona em uma parceria da prefeitura com a Associação de Catadores de Recicláveis do Amazonas (Ascarman), no bairro Santa Etelvina, zona Norte.

Além disso, a prefeitura conta com 37 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nos principais supermercados da cidade para o recolhimento do lixo reciclável. Ou seja, o lixo descartado é fonte de renda para quem precisa. Um motivo a mais para todo mundo colaborar.

A Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), realiza campanhas e ações de conscientização em todos os bairros da cidade, porta a porta, e por meio das redes sociais e mídias. A secretaria também conta com o grupo “Garis da Alegria”, que colabora com a campanha, inclusive, com ações nas escolas municipais e estaduais.

Secretaria certificada

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, possui a certificação “Lixo Zero”. O reconhecimento é devido ao padrão de recuperação de resíduos sólidos que é respeitado no órgão, onde os servidores reciclam tudo o que é coletado no ambiente, seja plástico, papel, material orgânico ou rejeitos.

*Com assessoria