No Dia do Ciclista, Prefeitura anuncia construção de ciclovia na avenida Coronel Teixeira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), anunciou hoje (15), quando se celebra o Dia Mundial do Ciclista, mais um investimento para a mobilidade urbana da capital. Uma ciclovia de 4 quilômetros com duplo sentido, totalizando 8 quilômetros de percurso, será construída na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste.

O projeto, em fase final de licitação, obedece aos parâmetros nacionais de segurança no trânsito. Cerca de R$ 5 milhões serão investidos no projeto. Por se tratar de ciclovia, a construção prevê mais segurança aos ciclistas, sendo um trecho separado do fluxo de veículos, com a sinalização da via e iluminação em LED.

De acordo com o secretário de Obras, Renato Junior, a ordem de serviço para o início dos trabalhos deve ser dada nos próximos dias.

“O Dia Mundial do Ciclista nos convida não só à reflexão, mas, principalmente, à promoção de um trânsito harmônico e seguro. Cada vez mais, pessoas estão optando pela bicicleta, em busca de uma melhor qualidade de vida. A bicicleta sempre esteve presente no cotidiano da cidade de Manaus, sendo um importante meio de locomoção e promoção de saúde”, afirma.

A ciclovia será instaurada na avenida Coronel Teixeira, passará por dentro do passeio próximo aos quartéis até chegar à praia da Ponta Negra.

“O prefeito David Almeida é um homem do esporte e teve um olhar cuidadoso com esse projeto, envolvendo várias secretarias, como a Fundação Manaus Esporte e nossa infraestrutura. As pastas são transversalizadas, elas se misturam para entregar o melhor para a população e para que as pessoas que praticam o esporte não corram nenhum risco de vida”, complementa Renato Junior.

A relação entre o complexo turístico Ponta Negra e a bicicleta é antiga, pois famílias inteiras se reúnem para pedalar na região. O uso da bicicleta contribui também para a redução do congestionamento, diminuição da poluição atmosférica e sonora, além de melhorar a qualidade de vida da população.

