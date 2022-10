No Dia das Crianças, PM do Rio promove atividades com uso de fardas e simulacros de fuzil

A ideia de associar brincadeiras com armamento pesado recebeu fortes críticas de educadores que condenam a banalização e tentativa de tornar diversão o uso de armas num momento em que o Brasil enfrenta graves problemas com o aumento da violência.

Um evento da Polícia Militar do Rio de Janeiro para celebrar o dia 12 de outubro, data conhecida no Brasil como o Dia das Crianças, teve entre as atrações uma atividade com menores portando simulacros de fuzil, réplica idêntica de a uma arma de fogo verdadeira, mas incapaz de fazer disparos.

A festa que aconteceu no Centro de Educação Física e Desportos, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, contou com dezenas de crianças que puderam aproveitar o dia e conhecer um pouco do trabalho da corporação militar.

Nas imagens divulgadas pela própria PM nas redes sociais, crianças saem da van da PM sob o som de uma sirene. Elas estão usando fardas e capacete, além de réplicas de fuzil. Outros militares orientam as crianças de perto.

Além da simulação de um treinamento com menores, a corporação também realizou outras atividades, como música e gincana, em uma programação especial para comemorar o Dia da Criança.

A PM não comentou as atividades depois de intensos questionamentos e críticas de especialistas e da imprensa.

Por Márcia Costa Rosa