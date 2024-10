Amazonense nascido em Manaus e com uma trajetória política construída na capital do Estado, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (UB), reforça seu compromisso com a cidade, na data em que Manaus completa 355 anos.

Além de destacar iniciativas suas que favorecem a população manauara, Cidade chama a atenção para a importância de Manaus sair do isolamento a partir do restabelecimento da trafegabilidade da BR-319.

“Manaus é uma cidade rica em história e que tem na força do seu povo, a resiliência de uma população acolhedora e trabalhadora. Apesar de tantas mazelas e de tantos aspectos que precisam ser ampliados e melhorados, temos contribuído, por meio da nossa atuação parlamentar, para termos uma cidade mais forte e que encontre, nos desafios, as oportunidades para crescer e se desenvolver social e economicamente. Eu, assim como todo cidadão manauara, desejo prosperidade e dias melhores para a nossa Manaus, que hoje completa 355 anos”, declarou.

Como presidente da Aleam, Roberto Cidade comandou as votações que aprovaram a implementação do Auxílio Estadual Permanente com mais de 150 mil beneficiados na capital; que autorizou o empréstimo para que Governo do Estado e prefeitura pudessem viabilizar o “Asfalta Manaus”; que estabeleceu gratuidade no transporte público para alunos da rede pública de ensino por meio do Passe Livre Estudantil; que autorizou recursos para construção do Rapidão Rodoanel Metropolitano.

Ainda na presidência, Cidade tem sido uma voz ativa no que se refere à revitalização da BR-319 com o objetivo de tirar o Estado do Amazonas do isolamento terrestre em que se encontra.

“Não é aceitável que, tendo uma rodovia já construída, nós continuemos isolados por via terrestre. Nosso povo já paga um alto preço por morar tão distante dos grandes centros urbanos. Nada mais justo e necessário que tenhamos a BR-319 devolvida à população”, afirmou.

Emendas parlamentares

O parlamentar também sempre destinou parte de suas emendas em benefício de Manaus e da sua população. Exemplo disso foi a que permitiu incrementos importantes nos Serviços de Pronto- Atendimento (SPAs) Joventina Dias e São Raimundo, além da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). Outra emenda de Roberto Cidade permitiu a construção da capela multifuncional comunitária da Paróquia de Santo Antônio, zona Oeste da capital.

Com o valor repassado ao SPA Joventina Dias, por exemplo, foi adquirida uma ambulância e vários equipamentos, entre eles, conjunto odontológico, aparelho de profilaxia, fotopolimerizador, carrinho de emergência, microcomputadores e aparelhos de ar-condicionado.

Cidade destinou ao SPA do São Raimundo recursos que permitiram a aquisição de carros de emergência, camas hospitalares, cadeiras de rodas, oxímetros de pulso, aventais de chumbo e um aparelho de raio-x.

Já para a FCecon, os recursos permitiram a aquisição de 182 itens, distribuídos entre escadas hospitalares, cadeiras de rodas para banho, suportes de soro, poltronas giratórias, bebedouros, bebedouros industriais, extintores de incêndio, suportes para extintor, microcomputadores, suporte para hamper e estetoscópios. Os materiais foram instalados nas Enfermarias, nos serviços de Quimioterapia e Radioterapia, no Ambulatório, no Serviço de Pronto-Atendimento e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da FCecon.

“Sou manauara, tenho toda a minha trajetória de vida construída aqui e muito me orgulha poder, por meio da minha atuação parlamentar, contribuir com melhorias para a minha cidade. Sei que ainda temos um enorme caminho a percorrer, porém o que já caminhamos nos alegra e incentiva a querer fazer muito mais. Hoje reafirmo meu compromisso em defender Manaus, o Amazonas e a nossa gente. Feliz aniversário, Manaus! Meu orgulho é poder te servir”, finalizou.