Nilton Lins representa AM nos Jogos Universitários do Norte no Acre

O Amazonas conquistou ontem (11) a medalha de prata no torneio de Beach Tennis dos Jogos Universitários Brasileiros – Norte, que acontece na cidade de Rio Branco (AC). Os atletas/acadêmicos vencedores integram a equipe da Universidade Nilton Lins que participa do evento com mais 300 esportistas da região até o próximo domingo (14).

Além do Beach Tennis Masculino, a Nilton Lins representa o Amazonas nas modalidades Vôlei de Praia Feminino, Masculino e Misto 4×4.

Ainda ontem, a dupla de Vôlei de Praia Feminina composta pelas atletas Ana e Karine venceu a equipe de Roraima e os jogadores Hudson e Ladislau ganharam do time de Rondônia, ambos pelo placar de 2 sets a zero.

Todos os atletas fazem parte do programa de Incentivo ao Esporte desenvolvido pela Fundação Nilton Lins.

Criado em 2002, em parceria com as escolas e a universidade Nilton Lins, oferece bolsas de estudo para formação acadêmica e suporte profissional – desde atendimentos com especialistas em nutrição e fisioterapia aos equipamentos, uniformes e passagens aéreas – para alunos-atletas em diversas modalidades esportivas.

