Nilton Lins realiza atendimentos gratuitos para pets a partir de sexta-feira

Atenção tutores de gatos e cães de Manaus: professores, profissionais e alunos finalistas do curso de Medicina Veterinária da Universidade Nilton Lins estarão promovendo nos dias 17, 23, 24, 30 e 1º de julho, o atendimento gratuito de seu pet no campus da instituição no bairro Parque das Laranjeiras (portão 6), na zona Centro-sul da cidade.

Durante os atendimentos serão realizadas avaliações gerais, exames de glicemia e a aplicação da vacina antirrábica se houver necessidade.

Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, os atendimentos acontecem entre às 8h a 12h e no horário da tarde entre 15h às 19h.

A iniciativa faz parte das ações e projetos desenvolvidos pela Universidade, por meio do curso de Medicina Veterinária, destinados a aliar a teoria e os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a prática no atendimento ao público, ao mesmo tempo em que oferece a população um serviço gratuito e de qualidade.

Com informações da assessoria