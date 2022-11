Nilton Lins participa da COP27 no Egito e quer ser referência em sustentabilidade no BR

Nilton Lins quer ser referência em sustentabilidade no BR e participa da COP27 no Egito

A Universidade Nilton Lins estará presente, a partir deste final de semana, da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 27, que acontece em Sharm El Sheikh, no Egito, até o próximo dia 18.

A instituição será representada pela professora e coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Sustentável, Alíria Noronha, que participará de eventos nos quais serão debatidos temas como a redução dos gases de efeito estufa para limitar o aquecimento global, a preservação da Amazônia e a crise climática, e ainda, as ações e iniciativas em todas as esferas para combater o aquecimento do planeta.

O objetivo da Universidade é a troca de informações e experiências com pesquisadores e organizações que atuam no setor para intensificar as ações já realizadas pela Política de Desenvolvimento Sustentável da instituição entre as quais se destacam: a adesão, em 2018, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a implantação da estação de tratamento de efluentes no Campus Laranjeiras e do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, além de campanhas internas para o uso racional de energia, papel e água e ações pet friendly voltadas para o acolhimento de animais abandonados na área da universidade, entre outras atividades.

A meta da Política de Desenvolvimento Sustentável da Nilton Lins é tornar a Universidade referência nacional na área em dez anos.

“Somos uma instituição amazônica e a nossa participação na COP 27, ao lado de grandes nomes da área ambiental e da sustentabilidade, que são pilares de nossas ações, é de grande importância para ampliar o que fazemos e também para dialogar com o mundo, conhecer o que está sendo feito no planeta e trazer essas experiências e debates para nossa realidade e com a nossa visão”, destacou a reitora Gisélle Lins Maranhão.

Entre as ações previstas no setor pela Universidade para 2023, está a implantação da disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade – já disponível em algumas graduações – para todos os cursos ofertados aos acadêmicos.

Com informações da assessoria