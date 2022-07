Nilton Lins conquista nos Jogos do Amazonas cinco vagas para torneio nacional escolar

As Escolas Nilton Lins conquistaram neste final de semana, cinco vagas para os Jogos Escolares Brasileiros, e irão representar o Amazonas no torneio que será disputado entre os dias 1º a 18 de setembro, com a participação de estudantes e atletas de até 17 anos de todo o país.

A confirmação veio com os títulos nos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s), encerrados neste final de semana em Manaus, nas categorias Vôlei Infantil Feminino (Unidade Japiim), Vôlei Infantil Masculino (Unidade Laranjeiras) e Vôlei Juvenil Masculino (Unidade Laranjeiras).

A Nilton Lins também conquistou os títulos no Vôlei de Praia Infantil Feminino (com as estudantes Emilly Mortagua Pinheiro e Francyeli Oliveira de Lima, da Unidade Japiim) e Juvenil Masculino (com Willace Daniel Bask Garcia e Emanuel Raian Aguiar Nepomuceno, da Unidade Laranjeiras).

O aluno Davi Amaral de Melo, conquistou ainda o título de Xadrez na categoria Masculino Infantil, com seis partidas invictas.

Os estudantes atletas das Escolas Nilton Lins fazem parte do Programa de Incentivo ao Esporte desenvolvido pela instituição em todas as suas unidades e recebem bolsas de estudo, além de suporte técnico para os treinamentos, uniformes e viagens para disputar torneios em outros estados.

Com informações da assessoria