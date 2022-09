Nicolau anuncia quatro novos hospitais e maternidade de grande porte para Manaus

Em seu programa eleitoral, o candidato ao governo do Amazonas detalhou propostas voltadas especificamente à rede estadual de saúde na capital.

O candidato a governador do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, anunciou a construção de quatro novos hospitais gerais e de uma maternidade de alta complexidade com 300 leitos em Manaus, além da reestruturação total da rede de saúde existente e da implantação de novas ferramentas tecnológicas para modernizar os serviços prestados à população.

As propostas foram anunciadas no programa eleitoral para TV e rádio exibido na noite de ontem (31). O candidato, que também é diretor do maior grupo hospitalar da região Norte do país, reafirmou que é possível, sim, transformar a saúde pública do Amazonas em referência nacional a partir de uma gestão eficiente e transparente.

“Cuidar da saúde pública é cuidar das pessoas. Sei como fazer a saúde pública do Amazonas ser uma das melhores do Brasil”, assegura Ricardo Nicolau, antecipando que o planejamento estratégico específico para a saúde do interior do estado será apresentado no programa previsto para ir ao ar na próxima sexta-feira (2).

Ricardo Nicolau planeja construir quatro hospitais gerais nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste da capital, onde há maior demanda por assistência de média e alta complexidade. As novas unidades irão integrar a rede de urgência e emergência do Estado e prestar atendimento médico especializado para pacientes pediátricos e adultos.

No programa eleitoral, o candidato também mostrou imagens do projeto arquitetônico da Maternidade Metropolitana de Manaus, destinada a partos de alto risco. Projetada para ofertar 300 leitos de internação, a nova maternidade será construída na zona Norte e poderá suprir o déficit de leitos maternos e desafogar o Instituto da Mulher.

“Se Deus e a população me derem a chance de governar o Estado, vou construir uma maternidade de grande porte que, somada à ampliação das demais maternidades e à permanência dos leitos maternos já existentes, vai possibilitar resolver essa demanda histórica. O Amazonas detém uma rede de saúde pública grande e que tem condições, sim, de prestar um serviço de qualidade à população”, declara.

Agilidade no Sisreg

Um dos principais eixos do plano de gestão é a reorganização total do sistema público de saúde. De imediato, Ricardo Nicolau pretende promover mudanças de gestão para aproveitar a capacidade máxima de todas as unidades em funcionamento e, também, para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

“Vamos colocar a saúde para funcionar com inteligência e planejamento. Hoje, mais de 200 mil pessoas estão nas filas do Sisreg, mas isso tem dia e hora para acabar. Vou combater as filas do Sisreg desde o primeiro dia de governo. De manhã cedo, eu vou estar lá para fazer as modificações necessárias, assim como fiz na época do programa Fila Zero e deu certo. Saúde é um tema muito sério em especial para mim que venho de uma família dedicada a cuidar da saúde das pessoas”, garante.

Outras medidas serão a reabertura do pronto-socorro do hospital Delphina Aziz e a extensão dos horários de atendimento de todas as policlínicas de Manaus, que passarão a funcionar à noite e aos fins de semana. De acordo com Ricardo Nicolau, todos os prontos-socorros da cidade também serão reestruturados, com suas salas de urgência e emergência ampliadas.

Ainda como parte do plano da saúde, Ricardo Nicolau propõe a ampliação de 135 para 300 no número de leitos da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e a construção de quatro Centros de Radiodiagnóstico em Manaus, equipados com toda a infraestrutura laboratorial e exames de imagem.

Tecnologia de ponta

O plano de Ricardo Nicolau prevê a criação do Aplicativo do Paciente para o agendamento online de consultas e exames nos hospitais públicos. Além disso, o Estado adotará um sistema de prontuário eletrônico para guardar o histórico dos pacientes em um banco de dados que poderá ser acessado por profissionais de saúde a partir de qualquer unidade da rede.

“O sistema de prontuários eletrônicos vai garantir a agilidade que o sistema precisa para atender mais pessoas em menor tempo de espera. E isso é urgente. Meu compromisso com a saúde vai começar por aí, por desafogar o sistema com inteligência e tecnologia de ponta”, explica o candidato afirmando que “quando se fala em transformar a saúde do Amazonas em uma das melhores do Brasil, isso passa também por implantar tecnologia. Na saúde privada, funciona muito bem. E pode, sim, funcionar na saúde pública. Não tem diferença”, salienta o candidato.

O candidato garante também que vai modernizar os centros cirúrgicos dos hospitais estaduais, com cirurgias por vídeo. A ideia de Ricardo Nicolau, segundo o programa eleitoral, é reduzir o tempo de internação dos pacientes e, assim, aumentar a eficiência e a produtividade das unidades.

“A maioria das cirurgias feitas no Amazonas é feita com a técnica convencional. O paciente que retira a vesícula por esse método leva três dias para receber alta. Na cirurgia por vídeo, o tempo de internação cai para 24 horas. Isso mostra que é possível fazer três vezes mais cirurgias, tornando todo o processo mais eficiente”, explica.

Ricardo Nicolau lidera a coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.

Com informações da assessoria